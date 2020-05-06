Усиление ветра и дождь: прогноз погоды в Приамурье на 7 мая

В Амурской области ночью 7 мая на северо-западе ожидаются осадки (дождь, местами с мокрым снегом), на юге – без осадков. Днем будет облачно, также пройдут дожди. Юго-западный и западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью в регионе составит плюс 3…8 градусов, местами будет около нуля. Днем на севере термометры покажут плюс 12…17 градусов, местами будет плюс 6…11, на юге температура составит плюс 17…22.

В Благовещенске ночью без осадков. Южный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Температура составит около плюс 5 градусов. Днем в городе облачно, во второй половине дня пройдет дождь. Порывы южного ветра достигнут 13-18 метров в секунду. Термометры покажут плюс 16…18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в своем аккаунте в Инстаграме.