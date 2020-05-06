В Тынде ветеранов поздравят с Днем Победы концертами в их дворах

Фото: архив администрации Тынды

В Тынде, как и в других городах страны, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой отменили праздничное шествие в честь 75-летнего юбилея Великой Победы. Также в северной столице Приамурья не состоится возложение цветов к памятнику павших воинов. Но без внимания ветеранов в этот день не оставят.

Сейчас в Тынде проживает четыре ветерана Великой Отечественной войны: это Николай Васильевич Козлов, Дмитрий Тимофеевич Леонов, Иван Петрович Волчков и Павел Степанович Зимин.

9 мая глава города Марина Михайлова, председатель Тындинской городской Думы Игорь Магарламов, начальник отдела военного комиссариата Камиль Гаджибабаев, а также творческие коллективы поздравят ветеранов Великой Отечественной войны в их дворах. Посмотреть праздничное поздравление главные герои этого праздника и остальные горожане смогут из окон или с балконов. Акция получила название «Парад у дома ветерана».

Для ветеранов и тружеников тыла Марина Валентиновна записала видеопоздравление. Также им передадут юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Когда эпидобстановка улучшится, власти Тынды смогут лично поздравить всех причастных к тем трагическим и героическим событиям.

Тем временем в преддверии Дня Победы в столице БАМа проходят различные акции и флешмобы, участие в которых можно принимать дистанционно. Это Международная акция «Вальс Победы», Всероссийские акции «Мы все равно скажем спасибо» и «Окна Победы», городской флешмоб «ПОМНИМЛЮБИМГОРДИМСЯХРАНИМ», Всероссийская акция «Рио-Рита-Радость Победы», общегородская акция «Музыка Победы», флешмоб «Георгиевская ленточка», а также различные видеоэкскурсии и выставочно-библиотечные проекты.

В рамках этих акций в социальных сетях тындинцами размещено уже более тысячи видеороликов.

Городская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Окна Победы», украсив окна здания символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, рисунками детей и праздничными надписями. 30 апреля здесь открылась дистанционная выставка, посвящённая Дню Победы.

В оформлении экспозиции приняли участие учащиеся 2 А класса школы № 7. Своими руками дети выполнили поздравительные открытки, плакаты, газеты.

9 мая 2020 года тындинцы смогут присоединиться к Всероссийской акции «Окно Победы». Суть этой акции в одновременном исполнении песни Владимира Тухманова «День Победы». Жителям предлагают спеть эту песню из окон и с балконов квартир и домов. Начало проведения акции в 12 часов дня местного времени. Выложить видео своего выступления можно в социальные сети с хештегом #окнопобеды

Также в преддверии 9 мая столицу БАМа украсят шестнадцатью баннерами, посвящёнными Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации Тынды.