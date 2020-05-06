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сегодня, 15:50 1

На пункте оплаты за проезд моста через Амур завершили обустройство дорожного основания

На пункте оплаты за проезд моста через Амур завершили обустройство дорожного основания
Фото: instagram.com/asfaltamur

Завершено обустройство основания жесткого дорожного покрытия на пункте оплаты за проезд на уже построенной автомобильной дороге через реку Амур. Работы проводили специалисты и дорожные рабочие АО «Асфальт»

Устройство основания дорожного покрытия произведено методом укладки цементогрунтовой смеси.

Уже в ближайшие дни, после технологической паузы, необходимой для набора жесткости основания, работы по устройству бетонного покрытия будут продолжены, информируют в строительной компании.

Как сообщало Амур.инфо, автомобильный мост через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ получил положительное заключение Ростехнадзора. Разрешение на ввод моста в эксплуатацию от федерального минстроя планируется получить до середины мая.

Строительство грандиозного международного сооружения было закончено в конце 2019 года. Еще несколько месяцев понадобилось на оформление документов, чтобы сдать мост в эксплуатацию и поставить его на баланс Амурской области. Оно велось в электронном формате, поэтому не было прервано пандемией.

После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 миллионов человек, грузов – порядка 6 миллионов тонн (или почти 300 тысяч автомобилей). Длина самого моста более километра, общая протяженность перехода 20 километров, в нее входят 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую.

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#Китай #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    15 минут назад

    а мост через Зею когда нибудь обустроят или денег нет?

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