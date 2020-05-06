На пункте оплаты за проезд моста через Амур завершили обустройство дорожного основания

Завершено обустройство основания жесткого дорожного покрытия на пункте оплаты за проезд на уже построенной автомобильной дороге через реку Амур. Работы проводили специалисты и дорожные рабочие АО «Асфальт»

Устройство основания дорожного покрытия произведено методом укладки цементогрунтовой смеси.

Уже в ближайшие дни, после технологической паузы, необходимой для набора жесткости основания, работы по устройству бетонного покрытия будут продолжены, информируют в строительной компании.

Как сообщало Амур.инфо, автомобильный мост через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ получил положительное заключение Ростехнадзора. Разрешение на ввод моста в эксплуатацию от федерального минстроя планируется получить до середины мая.

Строительство грандиозного международного сооружения было закончено в конце 2019 года. Еще несколько месяцев понадобилось на оформление документов, чтобы сдать мост в эксплуатацию и поставить его на баланс Амурской области. Оно велось в электронном формате, поэтому не было прервано пандемией.

После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 миллионов человек, грузов – порядка 6 миллионов тонн (или почти 300 тысяч автомобилей). Длина самого моста более километра, общая протяженность перехода 20 километров, в нее входят 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую.