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В храме в микрорайоне Благовещенска укомплектовали звонницу (фото)

В храме в микрорайоне Благовещенска укомплектовали звонницу (фото)

В строящемся в микрорайоне Благовещенска храме в честь святой Ксении Петербургской на звоннице установили колокола. Укомплектовали звонницу 5 мая. Планируется, что колокольный звон раздастся, как только храм откроется.

В связи с распространением коронавируса пока не известно, когда храм распахнет свои двери для верующих. Однако строительство уже находится на стадии завершения. Об этом рассказала благовещенка Ольга Тур.

«Сейчас строительство практически заканчивается – там уже благоустраивают территорию. И как раз появилась возможность поднять на звонницу все колокола, теперь их 12. До этого на колокольне уже был установлен один колокол – самый большой. Его закрепили, когда начали делать саму колокольню, потому что потом его сложно было бы просунуть туда. Теперь установили и маленькие», – поделилась Ольга.

Храм начали строить в июне 2016 года. Его возводят на пожертвования. Общая площадь строения – 652 квадратных метра. Высота – 29 метров. Постепенно храм преображается. В декабре 2018 года стало известно, что его украсят мозаичные иконы. В феврале 2019 года здание храма украсили подсветкой.

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#религия #строительство

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    55 минут назад

    Ох даже и не знаю, радоваться ли.

  • mil

    mil
    14 минут назад

    Почему вся микраха должна слушать этот звон? Собирайте своих верующих внутри и внутри долбите им по головам своим колоколом. Считаться нужно и с чувствами других верующих и не верующих! Достали!

  • ay

    ay
    4 минуты назад

    mil

    Почему вся микраха должна слушать этот звон? Собирайте своих верующих внутри и внутри долбите им по головам своим колоколом. Считаться нужно и с чувствами других верующих и не верующих! Достали!



    Мнение неправославных ИХ не интересует - "совковое" воспитание даёт о себе знать. Не путать с советским.

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