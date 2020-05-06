В храме в микрорайоне Благовещенска укомплектовали звонницу (фото)

В связи с распространением коронавируса пока не известно, когда храм распахнет свои двери для верующих. Однако строительство уже находится на стадии завершения. Об этом рассказала благовещенка Ольга Тур.

«Сейчас строительство практически заканчивается – там уже благоустраивают территорию. И как раз появилась возможность поднять на звонницу все колокола, теперь их 12. До этого на колокольне уже был установлен один колокол – самый большой. Его закрепили, когда начали делать саму колокольню, потому что потом его сложно было бы просунуть туда. Теперь установили и маленькие», – поделилась Ольга.

Храм начали строить в июне 2016 года. Его возводят на пожертвования. Общая площадь строения – 652 квадратных метра. Высота – 29 метров. Постепенно храм преображается. В декабре 2018 года стало известно, что его украсят мозаичные иконы. В феврале 2019 года здание храма украсили подсветкой.