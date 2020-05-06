Топ 5 автоподстав, которыми пользуются злоумышленники

Многие владельцы автомобилей вынуждены оставлять своего железного коня во дворе и надеяться на то, что с ним ничего не случится. В вечернее время во многих дворах свободного места просто нет. Такие места притягивают злоумышленников, которые хотят обмануть водителя и нажиться на нём. Расскажем о 5 популярных автоподставах во дворе, которыми пользуются злоумышленники.

1 Пропажа номеров Некоторые водители которые перекрывают своим автомобилем чужую машину, могут оставить на лобовом стекле свой номер телефона. Но владельцы машин не догадываются о том, что злоумышленники могут им воспользоваться. Так злоумышленник может скрутить номер владельца машина и сообщить ему об этом по номеру телефона. Конечно преступник потребует определённую сумму денег, чтобы отдать номера хозяину или сообщит о том, где они лежат.

2 Случайный помощник Такой способ автоподставы происходит в основном с неопытными водителями. Они могут сдавать назад и не всегда понимать габариты своего автомобиля. Но на помощь приходит неизвестный человек, который любезно показывает сколько ещё нужно сдать назад. Автовладелец с уверенностью сдаёт назад и задевает соседний автомобиль. В этом же автомобиле находится сообщник, который сильно возмущён тем что его автомобиль пострадал. Обычно он пытается уладить это происшествие на месте за определённую сумму денег, а случайный помощник в это время скрывается в неизвестном направлении.

3 Развод при помощи бутылки При движении автомобиля по узкой дворовой дорожке водитель может услышать внезапный шум похожий на столкновение с автомобилем. Но на самом деле человек мог даже не задеть другой автомобиль, просто во время движения в его автомобиль кинули бутылку. Злоумышленники проделывают такой трюк и говорят, что их автомобиль пострадал от рук водителя и предлагают уладить конфликт на месте.

4 Внезапный пешеход Согласно правилам ПДД во дворах преимущество на стороне пешехода. Злоумышленник видя автомобиль который едет на небольшой скорости может прыгнуть или упасть на него. Таким образом он инсценирует ДТП и предлагает возместить деньги за моральный ущерб и всячески шантажировать водителя. Если у водителя работает видеорегистратор, то такой трюк не сработает.

5 Выезд со двора Когда водитель выезжает со двора, он пропускает машины едущие по главной дороге. Но находится любезный человек, который пропускает его. Когда водитель начинает набирать скорость, водитель на главной дороге резко врезается в него. В этом случае конечно будет виноват тот, кто выезжал с второстепенной дороги на главную. В этом случае доказать то, что водитель не виновен будет сложно без видеорегистратора.