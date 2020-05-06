Амурчан научат шить унты и делать сувенирные куклы

Проект-победитель первого конкурса Фонда президентских грантов 2020 года «Мастерская по изготовлению национальных эвенкийских изделий "Золотая нить" реализуется в Тындинском районе. Его инициировала семейная (родовая) община коренных малочисленных народов Севера «Нюкжакан».

Сейчас идут подготовительные работы. В рамках проекта в селе Усть-Уркима создают мастерскую. Она будет находиться на базе местной библиотеки. Авторы проекта закупают швейные машинки, раскройный стол, ткань, бисер и другие материалы. Здесь все желающие смогут бесплатно освоить эвенкийское ремесло: пошив национальной одежды, обуви, художественная обработка оленьего рога, художественные изделия из меха, кожи, сукна и бисера (изделия обрядовые и праздничные), изделия из меха. Мастерскую планируют открыть 1 июня.

В ходе проекта пройдут 32 бесплатных занятия, каждое из которых по 1,5 часа. На них всех желающих научат с нуля шить детские унты из оленьей шерсти, делать амулеты и мастерить сувенирные куклы.

На создание мастерской инициаторы проекта получили почти 260 тысяч рублей. Он победил в грантовом направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства».

Всего в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года участвовали 39 проектов от Амурской области. Победителями стали только 9 из них. Проекты, получившие грантовую поддержку, направлены на помощь бездомным амурчанам, патриотическое воспитание, здоровый образ жизни.

Во втором конкурсе президентских грантов 2020 года участвуют 40 проектов амурчан. Их тематика разная: популяризация здорового образа жизни, работа с трудными подростками, организация культурных мероприятий, развитие добровольчества, реабилитация детей с ОВЗ, помощь наркозависимым и другие.