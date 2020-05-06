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сегодня, 14:21 0

Люди по всему миру увидели лица инопланетян у себя дома

Люди по всему миру увидели лица инопланетян у себя дома
Фото: facebook.com/groups/thingswithfaces/photos/

В социальных сетях пользователи стали замечать в очертаниях предметов, которые находятся у них дома, человеческие лица и лица инопланетян. В результате в соцсети сначала публиковали отдельно снимки, а позже появилась отдельная группа, где участники регулярно делятся странными очертаниями.

Юзеры по всему миру находят черты людей, животных и других живых существ в неживых объектах, в том числе подсвечниках, цветах, деревянных предметах мебели и домах, сообщает «Лента.ру». Для этого существует специальный термин, парейдолия – разновидность визуальных иллюзий, где в качестве основы выступают детали реального объекта. Группа под названием «Вещи с лицами» (Things With Faces) посвящена обсуждению этого феномена человеческого восприятия.

Пользовательница Чери Десмараис (Cheri Desmarais) отметила, что случайно узнала о существовании группы, и удивилась, что не только она замечала подобные иллюзии уже многие годы. «Я думала, я одна такая сумасшедшая, что вижу повсюду лица!» – заметила она и продемонстрировала фото утвари из дерева, на которой, по ее словам, видны детали лица. Юзер Лиз МакЛири (Liz McLearie) опубликовала фото судна, на котором «лицо» создают два окна и рукоять.

Ранее пользователи Reddit рассказали о приметах, обозначающих скорый развод. Новость об этом стала вирусной и набрала более 53 тысяч комментариев.

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#жизнь #юмор

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