Люди по всему миру увидели лица инопланетян у себя дома

В социальных сетях пользователи стали замечать в очертаниях предметов, которые находятся у них дома, человеческие лица и лица инопланетян. В результате в соцсети сначала публиковали отдельно снимки, а позже появилась отдельная группа, где участники регулярно делятся странными очертаниями.

Юзеры по всему миру находят черты людей, животных и других живых существ в неживых объектах, в том числе подсвечниках, цветах, деревянных предметах мебели и домах, сообщает «Лента.ру». Для этого существует специальный термин, парейдолия – разновидность визуальных иллюзий, где в качестве основы выступают детали реального объекта. Группа под названием «Вещи с лицами» (Things With Faces) посвящена обсуждению этого феномена человеческого восприятия.

Пользовательница Чери Десмараис (Cheri Desmarais) отметила, что случайно узнала о существовании группы, и удивилась, что не только она замечала подобные иллюзии уже многие годы. «Я думала, я одна такая сумасшедшая, что вижу повсюду лица!» – заметила она и продемонстрировала фото утвари из дерева, на которой, по ее словам, видны детали лица. Юзер Лиз МакЛири (Liz McLearie) опубликовала фото судна, на котором «лицо» создают два окна и рукоять.

Ранее пользователи Reddit рассказали о приметах, обозначающих скорый развод. Новость об этом стала вирусной и набрала более 53 тысяч комментариев.