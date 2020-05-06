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В Приамурье студенты разработали проект смотровой площадки на набережной Благовещенска

В Приамурье студенты разработали проект смотровой площадки на набережной Благовещенска

Обновлено: 14:36

Студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ разработала концептуальный проект смотровой площадки на благовещенской набережной. Их работа была признана лучшей на всероссийском конкурсе индивидуальных проектов для обучающихся профессиональных образовательных организаций «Твори! Исследуй! Побеждай!».

Организатором мероприятия выступил колледж машиностроения и сервиса имени С.Орджоникидзе Республики Дагестан. Из-за пандемии конкурс провели дистанционно в формате видеоконференции.

На победу претендовали команды из таких территорий, как Свердловская, Тульская, Амурская области, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Дагестан. Конкурсантами от Приамурья стали студенты 4 курса специальности «Архитектура» Александр Горбунов и Андрей Тищенко. Их наставник –заведующая кафедрой технических дисциплин Елены Гинц.

«Наша команда разработала концептуальный проект смотровой площадки "Лотос" на приграничной территории в городе Благовещенске. Название говорит само за себя – строение объекта напоминает форму цветка лотоса. Лотос – это символ многолетнего сотрудничества между Россией и Китаем, данная форма понятна любому человеку и достаточно узнаваема», – прокомментировала Елены Гинц.

По словам наставника, своим проектом они хотели подчеркнуть уникальность Благовещенска, стоящего на границе с Китаем, причем, в такой непосредственной близости.

«Стали думать и пришли к выводу, что на набережной нет такого сооружения, чтобы приезжие без загранпаспорта поближе могли посмотрели на Хэйхэ. Сейчас смотровые площадки – достаточно очень интересные туристические места в разных точках мира. Мы просмотрели аналоги, какие есть: и американские и английские и китайские и пришли к выводу, что сооружение должно быть компактное, округлой формы. Там внутри две спиралевидные лестницы – одна на вход, другая на выход. А внутреннее пространство тоже можно использовать – проводить выставки или те же свадьбы. Идеи пока такие были. Если воплощать идею в жизнь, то можно сделать входной билет за небольшую цену. И так как там полностью остеклена площадка по проекту, то можно во время подъема по лестнице фотографировать и Благовещенск и Хэйхэ», – пояснила Елена Гиц.

Ранее этот проект студенты уже отправляли на архитектурный фестиваль в Москву «Зодчество России». Ребята получили дипломы. За победу в этом конкурсе их также наградят дипломами.

В скором времени проект будет передан в администрацию областного центра для рассмотрения возможности воплощения в жизнь, сообщает пресс-служба министерства образования Амурской области.

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#конкурсы #ссузы #студенты

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    слово Приамурье уже стало словом паразитом на этом сайте))))) в каждой статье)))))

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Приаму́рье — наименование территории на Дальнем Востоке России, охватывающей левобережный бассейн среднего и нижнего течения реки Амур к югу от Станового хребта и Удской губы Охотского моря. Административно принадлежит Хабаровскому краю, Амурской области и Еврейской автономной области. Также топоним Приамурье соответствует китайскому названию сопредельной маньчжурской провинции Хэйлунцзян (дословно — Река чёрного дракона, то есть китайское название Амура).

  • Peacedoorball

    Peacedoorball
    2 часа назад

    а этим дибилам хоть в глаза ссы, они ничего не понимают

  • aleeex

    aleeex
    1 час назад

    inoy

    слово Приамурье уже стало словом паразитом на этом сайте))))) в каждой статье)))))



    Точно точно )))

  • ay

    ay
    1 час назад

    aleeex

    inoy

    слово Приамурье уже стало словом паразитом на этом сайте))))) в каждой статье)))))



    Точно точно )))



    Кого-то из АИ (по пионерству) приложили крепко альманахом "Приамурье моё"?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    студенты разработали - пионеры сделают.

  • LaDa24

    LaDa24
    1 час назад

    Красивый проект

  • Ox

    Ox
    1 час назад

    Очень красиво. Ребята молодцы.

  • Di

    Di
    1 час назад

    Очень красиво!

  • Ox

    Ox
    16 минут назад

    А построят, к сожалению, опять храм. Новости выше шансов нам не оставили.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    14 минут назад

    Зачетная идея.

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