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сегодня, 13:16 4

Волонтеры в Приамурье придумали, как раздать георгиевские ленты в условиях пандемии

Волонтеры в Приамурье придумали, как раздать георгиевские ленты в условиях пандемии
Фото: https://rosgvard.ru/

В этом году волонтеры не будут раздавать георгиевские ленты на улицах Амурской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой добровольцы нашли другой способ распространения символов Победы.

С 6 мая комплекты георгиевских лент расположены в крупных торговых центрах, отделениях «Почты России» и аптеках. Взять их жители могут самостоятельно. Кроме того, в ряде районов символы Победы продавцы будут прилагать к покупкам. Всего в область поступило 50 тысяч символов ленточек.

«Также стоит отметить, что волонтеры акции «#Мывместе» вручают ленты пожилым людям во время доставки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, – добавила начальник отдела молодежной политики регионального Минобрнауки Светлана Тюкалова. – Всего в Приамурье будет распространено более 50 тысяч георгиевский лент».

«Вместе с тем напоминаем о прохождении онлайн-акции «Георгиевская ленточка». Присоединиться к ней может любой желающий. Участникам предлагается найти георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. Посты с фотографиями и историями необходимо отметить хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать «эстафету» пяти друзьям», – сообщили в амурском минобре.

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#праздники

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    33 минуты назад

    Волонтеры не в тренде: нынче актуальная защитная маска

  • Касандра

    Касандра
    7 минут назад

    Каждый год отвозила Папе на памятник,он был участник ВОВ,но в этом году на самоизоляции...волонтеры взяли координаты ,но глубоко сомневаюсь,что они поедут на кладбище

  • inoy

    inoy
    6 минут назад

    так и знал, маски за деньги, ленточки в подарок)))))))))) идиоты!!!!

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    7 секунд назад

    inoy

    так и знал, маски за деньги, ленточки в подарок)))))))))) идиоты!!!!



    +10500))

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