Волонтеры в Приамурье придумали, как раздать георгиевские ленты в условиях пандемии

В этом году волонтеры не будут раздавать георгиевские ленты на улицах Амурской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой добровольцы нашли другой способ распространения символов Победы.

С 6 мая комплекты георгиевских лент расположены в крупных торговых центрах, отделениях «Почты России» и аптеках. Взять их жители могут самостоятельно. Кроме того, в ряде районов символы Победы продавцы будут прилагать к покупкам. Всего в область поступило 50 тысяч символов ленточек.

«Также стоит отметить, что волонтеры акции «#Мывместе» вручают ленты пожилым людям во время доставки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, – добавила начальник отдела молодежной политики регионального Минобрнауки Светлана Тюкалова. – Всего в Приамурье будет распространено более 50 тысяч георгиевский лент».

«Вместе с тем напоминаем о прохождении онлайн-акции «Георгиевская ленточка». Присоединиться к ней может любой желающий. Участникам предлагается найти георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. Посты с фотографиями и историями необходимо отметить хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать «эстафету» пяти друзьям», – сообщили в амурском минобре.