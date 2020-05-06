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сегодня, 13:04 0

Из-за транспортных ограничений на мосту через Зею ТКО вывозят на временные полигоны

Из-за транспортных ограничений на мосту через Зею ТКО вывозят на временные полигоны
Фото: https://news.solidwaste.ru/

Региональный оператор (ООО «Полигон») по обращению с ТКО наладил работу спецтехники и вывоз мусора в условиях ограничения движения большегрузного транспорта по мосту через реку Зея. Компания, ведущая перевозку ТКО в Благовещенском, Ивановском и Тамбовском районах, заблаговременно разместила 7 единиц спецтехники на территории Ивановского и Тамбовского районов.

Для транспортировки ТКО ежедневно сотрудники доставляются из Благовещенска на легковом транспорте, дальше пересаживаются на спецтехнику и отправляются по маршруту.

В настоящий момент твердые коммунальные отходы доставляются в места временного накопления ТКО, расположенные в Ивановском и Тамбовском районах, где они могут храниться до 11 месяцев. После того, как будет проведен ремонт моста через Зею, ТКО будут перевезены на полигон в Благовещенске.

Как отметили в компании, сложности в работе сейчас вызывает весенняя распутица на дорогах после апрельских снегопадов. Более того, отмечается значительное увеличение объемов ТКО в жилом секторе, что связывают с мерами по самоизоляции и прошедшими майскими праздниками.

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#транспорт

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