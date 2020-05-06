Амурская областная библиотека 7 мая проведет онлайн-игру к 75-й годовщине Победы

7 мая в 19 часов на сайте Амурской областной научной библиотеки в онлайн-режиме состоится третья интеллектуальная игра, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Регистрация команд закрывается за 2 часа до начала игры.

В онлайн-игре могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Для этого необходимо иметь любое устройство с выходом в сеть Интернет - компьютер, планшет, телефон.

Чтобы принять участие в интеллектуальной игре, участникам нужно объединиться в команду до 6 человек, придумать название и выбрать капитана. Затем необходимо пройти несложную процедуру регистрации – заполнить форму участника и форму об использовании персональных данных на сайте библиотеки www.libamur.ru. После регистрации участникам будет выслана ссылка для подключения к онлайн-игре. Информация о начале игры будет размещена на главной странице сайта библиотеки.

Игры проходят в онлайн-режиме 1, 4, 7 мая. Финальная игра состоится 10 мая.

Желающие могут участвовать во всех играх, а могут присоединиться на любом этапе. Победители будут определяться в каждой игре и по результатам серии.

Трансляция каждой игры проходит на сайте Амурской областной научной библиотеки www.libamur.ru, а также в Инстаграм и в ВКонтакте (@amurlib).

Первые две онлайн-игры состоялись 1 и 4 мая. В них приняли участие команды из разных городов, поселков и сел Амурской области, это Благовещенск, Тында, Шимановск, Архара, Мухинский, Чильчи, Восточный, Новобурейский, Таежный, Серышево, Талакан, Екатеринославка, Костюковка, Романовка, Варваровка, Новомихайловка, Нижняя Полтавка, Чигири, Маркучи, Грибовка, Северное, Ивановка, Томское и другие. Всего в первом интеллектуальном поединке приняли участие 28 команд, во втором – 30 команд. Результаты обеих игр можно посмотреть на сайте библиотеки www.libamur.ru.Там же размещена видеозапись трансляции.