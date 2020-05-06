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сегодня, 12:50 6

Зооволонтер рассказала, что из-за спила деревьев в Благовещенске травмируются белки (видео)

Зооволонтер рассказала, что из-за спила деревьев в Благовещенске травмируются белки (видео)
Фото: скриншот видео

Благовещенский зооволонтер Светлана Садова выхаживает травмированного бельчонка. У него парализованы задние лапы. Светлана считает, что животное могло получить травму в результате падения с большой высоты, и отмечает, что из-за спила деревьев в областном центре белкам все чаще негде прыгать.

«(...) Паралич задних лапок, причина пока не понятна: скорее всего упал с высоты, но и не исключен удар об автомобиль . Белочек молодых по неопытности много гибнет в городе. Причина – массовая вырубка деревьев, в том числе, и в парковых зонах, – рассказала Светлана на своей странице в Инстаграме. – Бельчонок видимо только из гнезда. Выскочил и не долетел до дерева, не допрыгнул или об машину стукнулся. Их очень много гибнет, когда они дорогу перебегают. Деревья у нас в городе спиливают нещадно, белкам негде перепрыгивать, это беда такая. С каждым годом деревьев все меньше в городе».

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К нам сейчас приехал бельчонок - малыш , спасенный девушкой @apollinarilu 💖🙏💖🙏💖🙏💖🙏💖Завтра после 16-00 поедем на рентген , паралич задних лапок 😢,причина пока не понятна- скорее всего упал с высоты , но и не исключен удар об автомобиль . Белочек молодых по неопытности много гибнет в городе. Причина- вырубка массовая деревьев 😢 в том числе и в парковых зонах. #приютгамаюн #благовещенск #белочки #белка #squirrel #blagalive #helpanimals #cute #pets

Публикация от Saffina (@saffina7777)

Бельчонку около 2 месяцев. В районе пересечения улиц Пушкина и Красноармейской животное подобрал неравнодушный благовещенец, его дочь через соцсети вышла на зооволонтеров с просьбой помочь животному.

«Бельчонок висел на нижней ветке дерева на двух лапах. Задними конечностями он вообще не шевелил, и папа его забрал. Мы почитали, чем его кормить, и я поняла, что у нас ничего подходящего нет. Я раскидала объявления по группам зоозащитников. Около 24:00 позвонила Светлана, сказала, что может помочь», – рассказала девушка. Она добавила, что бельчонка осмотрели в ветклинике, сделали ему рентгенографию. После того, как станут известны результаты рентгена, будет решаться вопрос о лечении животного.

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#животные

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Комментарии
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  • Peacedoorball

    Peacedoorball
    1 час назад

    Молодая, симпатичная девушка приходит в церковь, подходит к священнику. При этом, на ней ни макияжа, ни бижутерии, ничего, даже одежда консервативно-строгая.

    Потупив голову спрашивает: "Батюшка, а как вы понимаете концепцию протеирея Феофана о социально-патриархальном единении души человека с Господом Богом, на основании религиозных воззрений, высказанную для русской проваславной епархии в Париже"?

    Батюшка: "Замуж, дура! СРОЧНО ЗАМУЖ!!!"

  • aligator2

    aligator2
    59 минут назад

    Прикольный анекдот, только к чему?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    57 минут назад

    Отказ задних конечностей может быть связан не только с травмой, но и с дефицитом витаминов и т.п., в рационе белки, рахит. Девушка клонит к тому, что люди виноваты вырубая деревья. Но без этого никак, либо мы срубим деревья и срезаем ветки, либо эти ветки и деревья падают нам на голову и задние лапки отказывают у нас, наших детей.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    56 минут назад

    А вот анекдот , кстати, в тему)

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    56 минут назад

    А вот анекдот , кстати, в тему)

  • bayan-spam

    bayan-spam
    52 минуты назад

    НО к сожалению белки самые ужасные истребители огорода! Хуже бурундуков!

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