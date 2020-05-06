Зооволонтер рассказала, что из-за спила деревьев в Благовещенске травмируются белки (видео)

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«(...) Паралич задних лапок, причина пока не понятна: скорее всего упал с высоты, но и не исключен удар об автомобиль . Белочек молодых по неопытности много гибнет в городе. Причина – массовая вырубка деревьев, в том числе, и в парковых зонах, – рассказала Светлана на своей странице в Инстаграме. – Бельчонок видимо только из гнезда. Выскочил и не долетел до дерева, не допрыгнул или об машину стукнулся. Их очень много гибнет, когда они дорогу перебегают. Деревья у нас в городе спиливают нещадно, белкам негде перепрыгивать, это беда такая. С каждым годом деревьев все меньше в городе».

Бельчонку около 2 месяцев. В районе пересечения улиц Пушкина и Красноармейской животное подобрал неравнодушный благовещенец, его дочь через соцсети вышла на зооволонтеров с просьбой помочь животному.

«Бельчонок висел на нижней ветке дерева на двух лапах. Задними конечностями он вообще не шевелил, и папа его забрал. Мы почитали, чем его кормить, и я поняла, что у нас ничего подходящего нет. Я раскидала объявления по группам зоозащитников. Около 24:00 позвонила Светлана, сказала, что может помочь», – рассказала девушка. Она добавила, что бельчонка осмотрели в ветклинике, сделали ему рентгенографию. После того, как станут известны результаты рентгена, будет решаться вопрос о лечении животного.