В Амурской области с начала года цены на первичное жилье выросли на 6,8 %

Амурстат выяснил, как изменилась стоимость квартир в регионе за первый квартал 2020 года. Цены на жилье, по сравнению с предыдущим кварталом, на первичном рынке выросли на 6,8 %, на вторичном – на 2,8 %.

По результатам выборочного обследования цен на рынке жилья в области, в первом квартале 2020 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке составила 72 056,01 рубля.

Вторичный рынок жилья по общей статистике дешевле – один квадрат «вторички» обходится в среднем в 71 317,12 рубля.

Однако при этом, квартиры «типовые» и «улучшенного качества» на вторичном рынке, наоборот стоят дороже. Один квадрат люксовой «вторички» в среднем стоит 82 892,62 рубля. Новое жилье такого класса оценивается в 78 206,19 рубля.

Квадратный метр в типовой квартире «среднего качества» б/у стоит 69 638,97 рубля. Новая квартира такого же уровня обойдется в 68 691,05 рубля.

Самые дешевые квартиры «низкого качества» оцениваются в 49 076,48 рубля за квадрат. Стоимость этого жилья с начала года не изменилась.

Как отмечается в исследовании, средние цены рассчитаны с учетом ежегодного пересмотра количества проданной общей площади квартир.