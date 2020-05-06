В Приамурье проводится проверка по факту смерти на железной дороге монтера пути

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). На ремонтируемом участке Тындинского отделения Дальневосточной железной дороги монтер пути получил травмы, не совместимые с жизнью.

По версии следствия, случилось происшествие 28 апреля 2020 года между станциями Могот и Дипкун. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

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Екатерина PL