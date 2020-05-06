Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:30 0

В Приамурье проводится проверка по факту смерти на железной дороге монтера пути

В Приамурье проводится проверка по факту смерти на железной дороге монтера пути
Фото: https://pixabay.com/

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). На ремонтируемом участке Тындинского отделения Дальневосточной железной дороги монтер пути получил травмы, не совместимые с жизнью.

По версии следствия, случилось происшествие 28 апреля 2020 года между станциями Могот и Дипкун. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Просмотров всего: 700

#происшествия #транспорт

распечатать


Общество 3

Автопараду в День Победы быть: мэрия Благовещенска поддержала инициативу горожан
Происшествия

На майских праздниках в Благовещенске и Благовещенском районе произошло больше 90 ДТП

Общество

Автоэксперт рассказал о новых штрафах для водителей
Происшествия

В ДВФУ Владивостока погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь