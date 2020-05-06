Амурский краеведческий музей 9 мая откроет юбилейную экспозицию «Память Славы Жива»

В Год Памяти и Славы Амурский областной краеведческий музей создал новую экспозицию, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончанию Второй мировой войны. Её открытие пройдёт 9 мая в 13 часов в онлайн-формате на официальных страницах музея в Инстаграм и других социальных сетях.

Под юбилейный проект «Память Славы Жива» задействованы 4 зала. Раздел экспозиции «Всё для фронта – всё для Победы!» отражает вклад жителей Амурской области, тружеников тыла, в общее дело Победы. Документы и фотографии рассказывают о деятельности предприятий, переоборудованных для выпуска военной продукции, массовом трудовом героизме рабочих и колхозников, инициативах жителей по сбору средств в помощь фронту. Один из центральных экспонатов зала - памятная доска с текстом телеграммы Сталина с благодарностью жителям Благовещенска, собравшим средства для нужд фронта.

Раздел «Идёт война народная!» посвящён участию воинов-амурцев в решающих сражениях Великой Отечественной войны. В годы войны более 140 тысяч жителей Амурской области ушли на фронт. Погибли и пропали без вести 39 489 воинов-амурцев. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, 120 человек удостоены высокого звания Герой Советского Союза, 16 стали полными кавалерами ордена Славы 3-х степеней, более 56 тысяч амурчан награждены орденами и медалями.

Фотографии и документы, личные вещи участников войны напоминают о славных страницах военной истории. В центральной части зала - объёмное изображение стелы с орденом Победы (авторская работа члена Союза художников России Елены Сотниковой) и интерактивная Книга воинской доблести и трудовой славы Амурской области, где размещены материалы об амурчанах - участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Третий раздел экспозиции - «Победа на Дальнем Востоке» - отражает участие воинов-амурцев в освобождении Севера-Востока Китая от японских захватчиков (август-сентябрь 1945 года), рассказывает о деятельности современных поисковых отрядов Амурской области, проектах, направленных на восстановление имён погибших солдат, благоустройство памятников как на территории Амурской области, так и других стран (КНР).

В центре зала - карта боевых действий в полосе 2-й Краснознамённой Армии 2-го Дальневосточного фронта по состоянию на август-сентябрь 1945 г., составленная рабочей группой проекта «Историческая память в Приамурье» (руководитель Сергей Орлов) по результатам поисковой работы на 01 сентября 2010 г. При составлении карты использованы документы из Центрального архива Министерства Обороны Российской Федерации.

Завершают экспозицию пилоны с именами амурчан - Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы и цикл видеосюжетов с воспоминаниями ветеранов (Вайсман А.И., Груздев Г.А., Докучаева Л.П., Релина Н.М. и другие).

Экспозиция дополнена выставкой графики народного художника РСФСР А. Н. Яр-Кравченко «Лётчики-истребители в боях за Ленинград» из фондов Амурского областного краеведческого музея. Уникальные работы, выполненные в 1941-1942 годах художником - очевидцем и непосредственным участником боевых операций, посвящены подвигам советских лётчиков, защитников ленинградского неба в суровые дни блокады города.