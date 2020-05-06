В Благовещенске на майских выходных стартовали масштабные работы по капремонту Калинина (фото)

В первые майские дни на участке улицы Калинина от Тенистой до Пролетарской были демонтированы тротуарная плитка, пешеходные ограждения, бордюрные камни и дорожное покрытие.

Выполнены работы по установке новых бордюрных камней, по подготовке и устройству основания дорожного полотна – старое основание было разрушено, что, по мнению специалистов, позволяет в дальнейшем ликвидировать источник возникновения новых трещин дорожного покрытия.

В ночь на 4 мая дорожные рабочие приступили к устройству нижнего слоя дорожного покрытия из горячих пористых асфальтобетонных смесей.

За производством работ, на всех его этапах, производится контроль специалистами службы качеств и центральной испытательной лабораторией компании-подрядчика – АО «Асфальт».

Одновременно демонтажные работы проводятся на всем участке первого этапа магистрали города, сообщают в строительной компании. ⠀

Капитальный ремонт основной магистрали столицы Приамурья проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщало Амур.инфо, улицу Калинина в текущем году отремонтируют на участке от улицы Тенистой до улицы Краснофлотской. Ремонтные работы пройдут в три этапа. С мая по июль рабочие отремонтируют участок улицы от Тенистой до Октябрьской, с июля по август – от Зейской до Краснофлотской, а к концу октября будет введен в эксплуатацию отрезок улицы Калинина между Зейской и Октябрьской.

Во время ремонта на Калинина будет вырублено порядка 30 деревьев, еще 5 будут пересажены.