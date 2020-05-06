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В Благовещенске на майских выходных стартовали масштабные работы по капремонту Калинина (фото)

В Благовещенске на майских выходных стартовали масштабные работы по капремонту Калинина (фото)
Фото: instagram.com/asfaltamur

В областном центре Приамурья во время длинных майских выходных приступили к масштабным работам по капитальному ремонту одной из главных городских магистралей – улицы Калинина. Несмотря на сдвиг начала работ, из-за аномального количества выпавшего снега в апреле, в настоящее время ремонт идет в соответствии с плановым графиком первого этапа.

В первые майские дни на участке улицы Калинина от Тенистой до Пролетарской были демонтированы тротуарная плитка, пешеходные ограждения, бордюрные камни и дорожное покрытие.

Выполнены работы по установке новых бордюрных камней, по подготовке и устройству основания дорожного полотна – старое основание было разрушено, что, по мнению специалистов, позволяет в дальнейшем ликвидировать источник возникновения новых трещин дорожного покрытия.

В ночь на 4 мая дорожные рабочие приступили к устройству нижнего слоя дорожного покрытия из горячих пористых асфальтобетонных смесей.

За производством работ, на всех его этапах, производится контроль специалистами службы качеств и центральной испытательной лабораторией компании-подрядчика – АО «Асфальт».

Одновременно демонтажные работы проводятся на всем участке первого этапа магистрали города, сообщают в строительной компании. ⠀

Капитальный ремонт основной магистрали столицы Приамурья проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщало Амур.инфо, улицу Калинина в текущем году отремонтируют на участке от улицы Тенистой до улицы Краснофлотской. Ремонтные работы пройдут в три этапа. С мая по июль рабочие отремонтируют участок улицы от Тенистой до Октябрьской, с июля по август – от Зейской до Краснофлотской, а к концу октября будет введен в эксплуатацию отрезок улицы Калинина между Зейской и Октябрьской.

Во время ремонта на Калинина будет вырублено порядка 30 деревьев, еще 5 будут пересажены.

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#дороги #строительство

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Комментарии
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  • Базель

    Базель
    1 час назад

    город захлебнулся в транспортном колапсе

  • Aligator z

    Aligator z
    52 минуты назад

    Деньги хоронят. Ведь ливневку одновременно не делают.

  • старатель

    старатель
    51 минута назад

    Разрушено покрытие , а на Мухина тогда как ?

    Его нет вообще ?

  • Kyznechik

    Kyznechik
    38 минут назад

    Это же надо было додуматься, одновременно закрывать две улицы, Калинина и Загородную!Респект городским властям!

  • inoy

    inoy
    13 минут назад

    дали денег, надо их освоить, вот эта задача стоит!!! проблемы автомобилистов и пассажиров автобусов никогда не интересовали те два дома которые на пересечении Ленина/Островского

  • ёж птица гордая

    ёж птица гордая
    6 минут назад

    Интересно водоканал проверил свое хозяйство? а то как обычно положим шикарный асфальт по новой технологии, потом расковыряем начнем трубы менять, а дальше закидаем как попало, как было на трудовой..

  • ёж птица гордая

    ёж птица гордая
    6 минут назад

    Интересно водоканал проверил свое хозяйство? а то как обычно положим шикарный асфальт по новой технологии, потом расковыряем начнем трубы менять, а дальше закидаем как попало, как было на трудовой..

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    12 секунд назад

    Сколько негативаааааа, фу вам, недовольные

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