Автопараду в День Победы быть: мэрия Благовещенска поддержала инициативу горожан

В мэрии города состоялась встреча с инициаторами акции, по итогам которой власти решили поддержать горожан. Но при этом главное условие – учитывать обстоятельства, связанные с эпидобстановкой, а также с дорожными работами на некоторых участках магистральных улиц.

«В связи с этим принято совместное решение провести автопробег по нескольким маршрутам одновременно. По каждому из них будут двигаться группы до 10 машин», – сообщили в мэрии.

В настоящее время участвовать в акции изъявили желание порядка 60 владельцев авто.