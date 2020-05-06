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сегодня, 12:07 9

Автопараду в День Победы быть: мэрия Благовещенска поддержала инициативу горожан

Автопараду в День Победы быть: мэрия Благовещенска поддержала инициативу горожан
Фото: http://www.moyby.com/

Администрация Благовещенска поддержала инициативу горожан провести в День Победы автопарад. Ранее Амур.инфо сообщало о том, что одна из благовещенок собрала группу желающих отпраздновать 9 мая в условиях пандемии. Было предложено проехать по городу на машинах с музыкой, флагами, но при этом, чтобы никто ни с кем не контактировал

В мэрии города состоялась встреча с инициаторами акции, по итогам которой власти решили поддержать горожан. Но при этом главное условие – учитывать обстоятельства, связанные с эпидобстановкой, а также с дорожными работами на некоторых участках магистральных улиц.

«В связи с этим принято совместное решение провести автопробег по нескольким маршрутам одновременно. По каждому из них будут двигаться группы до 10 машин», – сообщили в мэрии.

В настоящее время участвовать в акции изъявили желание порядка 60 владельцев авто.

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#праздники #транспорт

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    АВТО-парады могли бы пройти и во всех 10 городах и 12 не городских райцентрах Амурской области, особенно, если с привлечением какой-то старой ( но на ходу) автотехники!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    на АИ все комментарии были против, мэрия поддержала....... антинародная власть, реально это цирк : какой автопарк у этих участников??? японский автопром или заниженный жиги?? ХАЙП!!!

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Проехать с музоном по городу и не контактировать? Шедеврально!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Почему бы не провести парад в противогазах. Это и безопасно и по военному.

  • семёнов

    семёнов
    1 час назад

    а кто эти десять машин будет сопровождать? ГАИ? Сами?, да там ещё два-три десятка желающих подурковать приплюсуется!

  • alex 3

    alex 3
    57 минут назад

    Без автопарада никак. Другие подумают ,что не гордимся, не помним, не повторим.

  • Myxira

    Myxira
    55 минут назад

    Фронтовой участок Шимановского не забудьте включить, пжлста

  • Bender

    Bender
    3 минуты назад

    Самое главное не допустить на автопарад Победы автомобили выпущенные странами воевавшими в гитлеровской коалиции, т.е. японские и немецкие. А то какое-то кощунство получается.

  • 55

    55
    1 минута назад

    Ни чего не перепутали? Так военный парад должен быть 9 мая или автошоу...

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