Автопараду в День Победы быть: мэрия Благовещенска поддержала инициативу горожан
Администрация Благовещенска поддержала инициативу горожан провести в День Победы автопарад. Ранее Амур.инфо сообщало о том, что одна из благовещенок собрала группу желающих отпраздновать 9 мая в условиях пандемии. Было предложено проехать по городу на машинах с музыкой, флагами, но при этом, чтобы никто ни с кем не контактировал
В мэрии города состоялась встреча с инициаторами акции, по итогам которой власти решили поддержать горожан. Но при этом главное условие – учитывать обстоятельства, связанные с эпидобстановкой, а также с дорожными работами на некоторых участках магистральных улиц.
«В связи с этим принято совместное решение провести автопробег по нескольким маршрутам одновременно. По каждому из них будут двигаться группы до 10 машин», – сообщили в мэрии.
В настоящее время участвовать в акции изъявили желание порядка 60 владельцев авто.
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