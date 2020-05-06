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сегодня, 12:11 15

В правительстве объяснили, почему россиянам не стоит рассчитывать на прямые выплаты в период пандемии

В правительстве объяснили, почему россиянам не стоит рассчитывать на прямые выплаты в период пандемии
Фото: pixabay.com

Министр финансов Антон Силуанов дал большое интервью изданию «Ведомости» в режиме видеоконференции. Нынешнюю ситуацию глава минфина характеризует не как кризис, а как вызов, непохожий ни на какие другие, а также как ситуацию, которая может войти в учебники истории.

Во время интервью Антону Силуанову передали критику в адрес правительства от предпринимателей. По мнению бизнесменов, МРОТ на зарплаты в апреле и мае, выделяемые пострадавшим компаниям – это очень мало. По поводу отсрочки по кредитам и налогам возникает резонный вопрос: как их выплачивать, пусть и с отсрочкой, если не будет выручки.

На это министр финансов ответил: «Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты. Пострадавшие малые предприятия получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника. Вы говорите МРОТ – это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний».

По словам Силуанова, сейчас главная задача – помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул. В связи с этим было принято решение после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года.

На вопрос, могут ли быть списаны эти долги, глава минфина пояснил: «Я бы не стал однозначно отвечать на этот вопрос. Списание долгов не самый лучший метод: можно реструктурировать долги, в том числе налоговые. Мы рассматриваем меры, которые помогли бы предпринимателям минимизировать груз обязательств, который накопится к моменту выхода из простоя».

Он также отметил, что снижение налогов не обсуждается, «кардинально менять налоги не планируется».

По прогнозам, доходная часть бюджета сократится примерно на 4 триллиона рублей, с учетом недополученных 1,5 триллионов нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 триллионов ненефтегазовых. В целом дефицит бюджета составит около 4% ВВП.

«Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы. Для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ (покупка оплачена из ФНБ, и бюджет получает часть суммы назад в виде прибыли ЦБ), а это 1,07 триллиона рублей в этом году», – отметил Силуанов.

Силуанова издание называет «по-настоящему антикризисным членом правительства», который, работая в минфине, пережил развал СССР, дефолт-98, мировой финансовый кризис, санкции, взлеты и падения цен на нефть, обрушение рынков, девальвацию, теперь – пандемию и резкое сжатие экономики.

По словам министра, еще пять лет назад низкие цены на нефть привели бы к кризису, а сегодня «на нефть уже не так обращают внимание», поскольку в правительстве созданы «необходимые финансовые буферы и даже при цене $10 проживем».

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#коронавирус #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Проживем! Конечно проживем!

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    да зачем выплаты?!

    нужно на период пандемии от жкх платежей освободить и электроэнергии!

    а выплаты это колдырям на радость

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Денег нет, но вы держитесь!

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Это силуанов то всё пережил? С его то баблом... А что народ?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Как надоели эти лоснящиеся тупые рожи...

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Как надоели эти лоснящиеся тупые рожи...



    А самое главное, их лукавые, витиеватые объяснения-разъяснения

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Силуанов и Ко конечно же проживут.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    домовенок

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Как надоели эти лоснящиеся тупые рожи...



    А самое главное, их лукавые, витиеватые объяснения-разъяснения



    Кстати, которые ничего и ни как не разъясняют.

    Просто заявляется , что они так считают.

    Ну и рот академикам затыкать пытаются, что бы умнее казаться.

    Почему этим.... позволено так легко распоряжаться тем, что им не принадлежит?

    Набиуля за свои делишки когда сядет?

    Когда этот с вечно испуганным лицом по этапу пойдет?

    Там клейма уже ставить на этой компашке негде, а они все при делах и чинах.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Притом, обратите внимание, как он обходит неприятное для него слово - "Нынешнюю ситуацию глава минфина характеризует не как кризис, а как вызов, непохожий ни на какие другие"

    Не кризис, а вызов, не карантин, а самоизоляция - и все прекрасно..... у них!

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    44 минуты назад

    домовенок

    Притом, обратите внимание, как он обходит неприятное для него слово - "Нынешнюю ситуацию глава минфина характеризует не как кризис, а как вызов, непохожий ни на какие другие"

    Не кризис, а вызов, не карантин, а самоизоляция - и все прекрасно..... у них!



    Не наводнение, а подтопление...

  • Myxira

    Myxira
    40 минут назад

    Sergey_Korenev

    домовенок

    Притом, обратите внимание, как он обходит неприятное для него слово - "Нынешнюю ситуацию глава минфина характеризует не как кризис, а как вызов, непохожий ни на какие другие"

    Не кризис, а вызов, не карантин, а самоизоляция - и все прекрасно..... у них!



    Не наводнение, а подтопление...



    Не взрыв, а хлопок, не выбросился, а выпал из окна

  • Изнуренков

    Изнуренков
    28 минут назад

    По сути он прав! Завтра можно каждому раздать по 50 или 100 тысяч и через 3-4 дня вновь в соцсетях стоны и вопли начнутся что деньги кончились и государство снова должно их дать! Потому что когда деньги не заработаны, а просто так упали на карту, то и тратятся они легко и быстро! История наводнения 2013 года это хорошо показала! Когда сельские маргиналы ездили в город на такси за водкой, шубы скупали, путевки в Таиланд итд!

  • Bobba

    Bobba
    17 минут назад

    Виталий Злочевский

    Денег нет, но вы держитесь!



    Деньги есть, но на дворцы!

  • Касандра

    Касандра
    11 минут назад

    Пенсия мизер, жкх в половину,продукты подорожали,лекарства не доступны...Зато везде трубят ,что помогаем пожилым,малообеспеченным.Позвонила,но мне сказали,что пенсия 15,5 очень хорошая

  • Scoville

    Scoville
    10 минут назад

    ИзнуренковПо сути он прав! Завтра можно каждому раздать по 50 или 100 тысяч и через 3-4 дня вновь в соцсетях стоны и вопли начнутся что деньги кончились и государство снова должно их дать! Потому что когда деньги не заработаны, а просто так упали на карту, то и тратятся они легко и быстро! История наводнения 2013 года это хорошо показала! Когда сельские маргиналы ездили в город на такси за водкой, шубы скупали, путевки в Таиланд итд!


    Ну теперь все понятно. Троль разжувал.

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