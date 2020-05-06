В правительстве объяснили, почему россиянам не стоит рассчитывать на прямые выплаты в период пандемии

Во время интервью Антону Силуанову передали критику в адрес правительства от предпринимателей. По мнению бизнесменов, МРОТ на зарплаты в апреле и мае, выделяемые пострадавшим компаниям – это очень мало. По поводу отсрочки по кредитам и налогам возникает резонный вопрос: как их выплачивать, пусть и с отсрочкой, если не будет выручки.

На это министр финансов ответил: «Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты. Пострадавшие малые предприятия получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника. Вы говорите МРОТ – это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний».

По словам Силуанова, сейчас главная задача – помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул. В связи с этим было принято решение после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года.

На вопрос, могут ли быть списаны эти долги, глава минфина пояснил: «Я бы не стал однозначно отвечать на этот вопрос. Списание долгов не самый лучший метод: можно реструктурировать долги, в том числе налоговые. Мы рассматриваем меры, которые помогли бы предпринимателям минимизировать груз обязательств, который накопится к моменту выхода из простоя».

Он также отметил, что снижение налогов не обсуждается, «кардинально менять налоги не планируется».

По прогнозам, доходная часть бюджета сократится примерно на 4 триллиона рублей, с учетом недополученных 1,5 триллионов нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 триллионов ненефтегазовых. В целом дефицит бюджета составит около 4% ВВП.

«Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы. Для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ (покупка оплачена из ФНБ, и бюджет получает часть суммы назад в виде прибыли ЦБ), а это 1,07 триллиона рублей в этом году», – отметил Силуанов.

Силуанова издание называет «по-настоящему антикризисным членом правительства», который, работая в минфине, пережил развал СССР, дефолт-98, мировой финансовый кризис, санкции, взлеты и падения цен на нефть, обрушение рынков, девальвацию, теперь – пандемию и резкое сжатие экономики.

По словам министра, еще пять лет назад низкие цены на нефть привели бы к кризису, а сегодня «на нефть уже не так обращают внимание», поскольку в правительстве созданы «необходимые финансовые буферы и даже при цене $10 проживем».