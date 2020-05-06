На окнах учреждений культуры Благовещенска появились салюты, вечный огонь и портреты солдат

В Благовещенске в преддверии 9 Мая становится все больше «Окон Победы». К федеральному проекту присоединились муниципальные учреждения культуры.

Одними из первых участие в акции приняли Дом культуры села Плодопитомник, а также художественная школа. На окнах муниципальных организаций появились изображения шаров, звезд, салютов, гвоздик и вечного огня. Воспитанники художественной школы украсили окна своими рисунками на тему Великой Отечественной войны.

Активное участие в федеральной акции приняли ученики общеобразовательных школ города. Увидеть, какие рисунки на окнах нарисовали дети, можно в инстаграм-аккаунтах учебных заведений.

Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами – это зависит от фантазии участников. В акции можно участвовать семьями, а можно украсить окна в учреждении или магазине, сообщает мэрия города.

Трафареты для нанесения рисунков опубликованы на странице официального сайта Года памяти и славы https://год2020.рф/окнапобеды. Размещать фотографии окон Победы в соцсетях можно по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ.