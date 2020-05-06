Надежда Бабкина рассказала о том, как пережила пневмонию

Как сообщают «Известия», перед госпитализацией Надежда Бабкина почувствовала себя плохо: было трудно дышать, болела голова, подкатывала тошнота и сонливость. Перед этим она соблюдала все правила гигиены, носила маску, а незадолго до болезни вообще заказала генеральную уборку квартиры.

После ухудшения самочувствия Бабкина вызвала скорую помощь, которая увезла ее в клинику.

Оказавшись в приемном покое, Бабкина уже не могла ходить самостоятельно. Врачи несколько раз посмотрели ее легкие с помощью компьютерной томографии и поставили ей диагноз «пневмония». Из-за заболевания у певицы оказались повреждены 80 % легких, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Бабкина рассказала, что ее поместили в реанимацию и кормили какое-то время через зонд. Также певица призналась, что, по словам медиков, она продолжала разговаривать в бессознательном состоянии и даже ругалась матом.

Говоря о лечении в столичной клинике, Бабкина отдельно выделила работу российских специалистов.

«Наша медицина – круче всех. Я и во Франции была, и в Америке была, везде. Пока ты не задыхаешься, ты там никому не нужен. А у нас будут копаться», – сказала она.

30 апреля певица поблагодарила весь медицинский персонал за заботу и лечение, а также друзей, коллег и семью за поддержку.

70-летнюю Надежду Бабкину госпитализировали в начале апреля, после чего ее поместили в искусственную кому. После выписки женщина записала видеобращение, в котором отблагодарила весь медицинский персонал.

https://www.instagram.com/p/B_pqZbfFq56/