Налоговая начала принимать от бизнесменов, пострадавших от коронавируса, заявки на субсидию

С 1 мая отделения налоговой службы страны начали принимать заявки для частичной компенсации бизнесу затрат в период простоя или ограничения деятельности в апреле и мае. Согласно порядку, заявки на финансовую поддержку могут подать как компании, так и индивидуальные предприниматели.

Субсидии рассчитываются как произведение минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) на число работников предприятия или ИП. Выплаты положены предприятиям и предпринимателям, чей ОКВЭД есть в списках наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

На сегодня под субсидию попадают 38 видов экономической деятельности, в числе которых ресторанный, гостиничный, туристический, автомобильный бизнес, авиаперевозки, кинотеатры, музеи, зоопарки, торговля непродовольственными товарами и другие виды деятельности.

Для получения средств претенденты на субсидии должны соответствовать нескольким критериям:

– состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 1 марта;

– не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;

– не иметь недоимки по налогам и страховым взносам больше 3 тысяч рублей по состоянию на 1 марта;

– не увольнять более 10 % сотрудников — численность персонала в месяце, за который выдана субсидия, должно составлять не менее 90 % от этого показателя в марте.

Как разъясняют в налоговой службе, малый и средний бизнес получит субсидии в полном объеме, даже если сотрудники таких предприятий переведены на полставки, в том случае, если в отношении сотрудников работодатели представили в органы ПФР «сведения о застрахованных лицах». А индивидуальные предприниматели без сотрудников смогут подать заявку для получения выплаты на себя. Деньги можно потратить как на зарплаты, так и на коммунальные или арендные платежи и так далее.

Ожидается, что предоставление первых выплат предпринимателям региона начнется после 18 мая. При этом субсидии не будут являться для субъектов МСП доходом, облагаемым налогом.

Заявление для получения субсидии можно подать через личный кабинет налогоплательщика ИП или ЮЛ на сайте ФНС, по телекоммуникационным каналам связи или по почте. Как отмечают специалисты ФНС, наиболее оперативным для дальнейшего рассмотрения будет направление заявлений в электронном виде, поскольку такие документы переносятся в систему автоматически.

На выплаты за апрель заявления будут принимать до 1 июня; за май — с 1 июня до 1 июля. Заявления предоставляются индивидуальными предпринимателями в ФНС по месту их жительства, а юридическими лицами – в налоговую инспекцию по месту нахождения организации.

Ознакомиться с более подробной информацией о получении выплат можно на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса, либо по телефонам Регионального ситуационного центра ФНС 8(4162)390-528, 8 (4162) 390-538 и 8(4162) 390-529 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, а также по номеру круглосуточного Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.