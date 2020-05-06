Из-за пандемии продажи одежды в России рухнули на 90%
Продажи одежды в РФ в апреле по сравнению с февралем рухнули на 90%, в Москве – на 76%. Об этом говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики компании изучили данные кассовых чеков в первой половине апреля и сравнили полученные данные с аналогичным периодом в феврале.
«Средний чек покупки одежды в апреле в целом по России составил 3 805 рублей против 2 140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90 % от февральского уровня», - подсчитали аналитики.
В Москве средний чек при покупке одежды в апреле составил 5 919 рублей против 2816 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 76 %.
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