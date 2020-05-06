Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:07 1

Из-за пандемии продажи одежды в России рухнули на 90%

Из-за пандемии продажи одежды в России рухнули на 90%
Фото: pixabay.com

Продажи одежды в РФ в апреле по сравнению с февралем рухнули на 90%, в Москве – на 76%. Об этом говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики компании изучили данные кассовых чеков в первой половине апреля и сравнили полученные данные с аналогичным периодом в феврале.

«Средний чек покупки одежды в апреле в целом по России составил 3 805 рублей против 2 140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90 % от февральского уровня», - подсчитали аналитики.

В Москве средний чек при покупке одежды в апреле составил 5 919 рублей против 2816 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 76 %.

Просмотров всего: 320

#коронавирус #экономика

распечатать


Коронавирус 4

Режим самоизоляции стали соблюдать менее половины россиян
Коронавирус 5

В Серышевском районе, где выявлено 8 случаев COVID-19, усиливать меры пока не будут

Коронавирус

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Общество 7

Правительство РФ освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    7 минут назад

    Все ходят по дому в труселях

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь