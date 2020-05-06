Из-за пандемии продажи одежды в России рухнули на 90%

Аналитики компании изучили данные кассовых чеков в первой половине апреля и сравнили полученные данные с аналогичным периодом в феврале.

«Средний чек покупки одежды в апреле в целом по России составил 3 805 рублей против 2 140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90 % от февральского уровня», - подсчитали аналитики.

В Москве средний чек при покупке одежды в апреле составил 5 919 рублей против 2816 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 76 %.