Уровень рождаемости в Приамурье не дотягивает до простого воспроизводства населения

В 2019 году по сравнению с 2009 годом амурчане начали чаще рожать второго и последующих детей. Этот рост в службе статистики Амурской области связывают с результатом работы программы «материнского капитала». Однако, общее число родившихся все равно сокращается.

За 10 лет доля вторых и последующих рожденных детей выросла с 48 % до 63 % в общем числе родившихся.

Однако достигнутый прирост новорожденных второй и последующей очередности не смог компенсировать снижение числа первенцев, в результате чего общее число родившихся в 2019 году по сравнению с 2009 годом сократилось на 3 456 человек (30,3 %). При этом число первенцев сократилось на 50 %, а относительно 2018 года – на 12,7 %.

Одна амурчанка за свою жизнь в среднем рожает 1,53 ребенка. Как отмечается, это ниже уровня, необходимого для простого численного замещения поколений родителей их детьми. Для простого воспроизводства, женщина должна рожать 2,14 – 2,15 ребенка.

В 2018 году сельская местность Приамурья перешла на режим суженного воспроизводства населения. В городской местности, где проживает 2/3 населения области, режим воспроизводства населения по-прежнему носит суженный характер (величина суммарного коэффициента в 2019 году – 1,41 рождения).

Как сообщало Амур.инфо, одним из приоритетов стратегии развития Амурской области до 2035 года стало «Сбережение и развитие человеческого капитала». Прирост населения будет достигаться, в первую очередь, повышением рождаемости. Одно из условий роста ‒ к 2024 году и все последующее время на каждую амурскую женщину должно приходиться 1,97 ребенка.

Службы статистики изучили, как повлияли государственные меры поддержки семей на желание россиян рожать детей.

По мнению авторов исследования Росстата «Семья и рождаемость», меры демографической политики пока воспринимаются населением как меры социальной политики, способствующие увеличению доходов семьи, а не как меры стимулирования рождаемости и повышения самой потребности в детях. Новые меры оцениваются невысоко – даже региональный материнский капитал, минимальный размер которого, чтобы он стал действенным, должен быть, по мнению респондентов, в несколько раз выше выплачиваемого в регионах в настоящее время.

Главный стимул увеличения рождаемости в исследовании – улучшение материального положения и жилищные условий.

Для улучшения материального положения необходимо увеличение уровня прожиточного минимума, минимальной заработной платы. Необходимо создавать условия для роста заработной платы у низкооплачиваемых категорий населения, стимулировать активность этих групп для самостоятельного решения материальных проблем.

Значимую роль может сыграть и повышение доступности жилья для семей с детьми путем предоставления льготных кредитов при строительстве (приобретении) жилья, помощь при найме жилья семей с детьми. Для повышения уровня материального благосостояния семей необходимо стимулировать более широкое использование права отпуска по уходу за ребенком отцами. Важную роль в повышении престижа института семьи, формировании более высоких установок населения на число детей в семье, распространении здорового образа жизни должны сыграть средства массовой информации.

В послании Федеральному собранию президент России предложил выплачивать маткапитал в размере 466 тысяч рублей уже за первого ребенка, за рождение второго ребенка также полагается маткапитал, причем на 150 тысяч больше.

Путин обратил внимание на то, что после рождения третьего ребенка государство частично закрывает ипотеку семье. Таким образом, семья с тремя детьми сможет вложить в улучшение жилищных условий разом до 1 миллиона рублей. Президент также поручил организовать ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей на детей в возрасте от трех до семи лет.