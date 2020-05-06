На майских праздниках в Благовещенске и Благовещенском районе произошло больше 90 ДТП

С 30 апреля по 5 мая на дорогах Благовещенска и Благовещенского района автоинспекторы зарегистрировали 92 дорожно-транспортных происшествия. В 6 ДТП 5 человек травмировано.

По информации городского отдела ГИБДД, преимущественно ДТП происходили из-за невнимательности водителей, а также из-за несоблюдения скоростного режима водителями. Так, в 30 ДТП водители совершали наезды на припаркованные транспортные средства или на автомобили, которые ожидали разрешающего сигнала на проезжей части. 18 ДТП произошло по причине несоблюдения очередности проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Еще 15 ДТП произошло из-за невнимательности водителей при движении задним ходом: автомобилисты совершали наезды на другие транспортные средства, колонки АЗС, деревья, гаражные ворота, электроопоры, а также ограждения или заборы. В 4 ДТП пострадали пешеходы.

В период праздников 29 водителей сели за руль в состоянии опьянения, 14 – отказались от медицинского освидетельствования, 7 – управляли транспортным средством, будучи лишенными права управления. Кроме того, 16 водителей управляли транспортным средством, не имея права на управление, 45 – нарушили правила проезда перекрестков, 19 – нарушили правила обгона, 119 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности. 84 пешехода нарушили правила перехода проезжей части.