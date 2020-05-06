Автоэксперт рассказал о новых штрафах для водителей

Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев. Среди них – наказание за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду.

«Традиционно, если речь идет о водителях, принимаются максимально жесткие и одностроронние решения. Хотя в целом борьба за снижение уровня социального риска на российских дорогах требует повышения финансовой ответственности водителей», – рассказал агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев.

В соответствии с внесенными минюстом в КоАП предложениями, автовладельцев обяжут платить за нанесение ущерба городской инфраструктуре, который может выразиться в разбрасывании мусора и автохлама.

«Под последним, видимо, понимаются машины, навсегда вросшие в землю и превратившиеся в недвижимость», – отметил эксперт.

При этом штраф составит 5 тысяч рублей для физлиц и 35 тысяч рублей – для юридических.

Штраф за парковку на газоне, детских и спортивных площадках и мойку в неположенных местах также составит 5 тысяч рублей для физлиц и 35 тысяч – для юрлиц.

По словам Васильева, вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования по новым тарифам будет обходиться в 30 тысяч рублей или в виде залога автомобиля.

Также в КоАП войдет и штраф за нарушение тишины с 23 часов вечера до 7 часов утра. Формулировка обоснования этого нарушения подразумевает, что под действие штрафа могут попадать и владельцы припаркованных авто, сигнализация которых необоснованно мешает гражданам отдыхать.

«Правда, не очень понятно, как отличить, сработала сигнализация в результате действий злоумышленников или по причине неисправной электроники», – размышляет эксперт.

По мнению Васильева, самая неопределенная категория нарушений – опасное вождение, которое будет караться штрафом в 5 тысяч рублей. Критерии, определяющие опасное вождение по-прежнему весьма расплывчаты, ведь оно совсем не обязательно может быть связано с высокой скоростью движения автомобиля.

На рассмотрение правительства поправки в КоАП направят уже в мае.