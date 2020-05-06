Режим самоизоляции стали соблюдать менее половины россиян

Онлайн-опрос был проведен 24 апреля среди 1 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек. Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47 %, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62 % респондентов.

С 17 по 24 апреля среди россиян также снизилась поддержка мер контроля за режимом самоизоляции. Так, за эту неделю доля тех, кто считает оправданным введение пропускной системы, контроль перемещений по городу на транспорте, отслеживание нарушителей и их передвижения на личных автомобилях, сократилась с 39 до 28 %. В этот же период введение административного наказания для нарушителей перестали поддерживать 11 % россиян (снижение с 38 до 27 %).

Вместе с тем опрос показал, что большинство респондентов, находящихся на самоизоляции, не готовы посещать места скопления людей, если карантинные меры и ограничения на передвижение полностью отменят в ближайшее время. Так, готовность пойти на концерт, в кинотеатр или на другое массовое мероприятие выразили 8 % участников опроса, еще 17 % готовы посетить торговый центр или рынок. Еще 18 % заявили, что какое-то время не будут выходить из дома без необходимости. При этом о готовности выйти на работу или на прогулку в нелюдное место сообщили 44 и 43 % опрошенных соответственно.

Относительное большинство опрошенных (43 %) считают, что ходить в людные места, где невозможно соблюдать дистанцию, будет безопасно, только когда заболеваемость COVID-19 снизится до минимума. При этом 15 % респондентов готовы оказаться в людном месте сразу после снятия ограничений, вне зависимости от уровня инфицирования. 11 % считают для себя оправданным прекращение дистанцирования только после тестирования, которое покажет иммунитет к коронавирусу, а еще 8 % — после прививки против коронавируса и после достижения пика заболеваемости.

29 % респондентов считают, что распространение инфекции в России закончится и связанные с этим ограничения будут отменены в июне, 16 % — в июле. Еще 11 % опрошенных выразили мнение, что на это потребуется более полугода. Доля тех, кто надеется на отмену введенных в стране ограничений в мае, за месяц снизилась на 12 % (с 22 % в начале апреля до 10 %).

Режим обязательной самоизоляции действует в России с конца марта, а в Москве помимо него власти ввели пропускной режим. Несмотря на это, по состоянию на 1 мая с момента ввода антивирусных ограничений полицейские уже выписали нарушителям более 30 тысяч штрафов, рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Только за 29 апреля за нахождение на улице без веских оснований были оштрафованы более 1,3 тысячи горожан.

По данным оперативного штаба, с начала распространения инфекции в России зарегистрировано 155 370 случаев заболевания COVID-19, из них более 10 тысяч — за последние сутки. В Москве общее число зараженных превысило 80 тысяч.