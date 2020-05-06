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Сотрудники Восточного и Байконура исполнили песни ко Дню Победы (видео)

Сотрудники Восточного и Байконура исполнили песни ко Дню Победы (видео)
Фото: скриншот видео

В преддверии юбилея Победы сотрудники космодромов Байконур и Восточный вместе со своими родными сделали музыкальный подарок. Они исполнили всеми любимые песни военных лет.

В музыкальной перекличке прозвучали знакомые каждому, по истине легендарные композиции – «Три танкиста», «Катюша», «Темная ночь» и другие.

9 мая космодромы также примут участие во всероссийской акции в честь 75-летия Победы и выйдут на балконы своих квартир, чтобы всей страной исполнить знаковую песню «День Победы», сообщает пресс-служба «ЦЭНКИ».

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#космодром #праздники

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