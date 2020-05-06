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В ДВФУ Владивостока погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития

В ДВФУ Владивостока погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Фото: primamedia.ru

Во вторник, 5 мая, на территории кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке иностранная студентка из КНР выпала из окна общежития. Девушка скончалась.

Как сообщили VL.ru студенты, проживающие в общежитии, китайская студентка выпала из окна, предположительно четвертого этажа, корпуса № 11 кампуса ДВФУ, в котором жила. Все произошло днем, около 15:30. В результате девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

По сообщениям очевидцев, на месте работали правоохранительные органы. В пресс-службе ДВФУ подтвердили информацию о гибели студентки.

Как сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю, по факту смерти проводится доследственная проверка.

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#вузы #Дальний Восток #Китай #происшествия #студенты

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