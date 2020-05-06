Из-за коронавируса в России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

В 2020 году в России могут отменить проведение ОГЭ для учащихся 9-х классов. Это произойдет, если ситуация с распространением коронавируса в стране не стабилизируется. По словам главы Минпросвещения, здоровье школьников важнее, чем итоговый экзамен. Ранее из-за COVID-19 власти сократили число предметов для обязательной сдачи ОГЭ, оставив только русский язык и математику.

«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации <…> и аттестация пройдет по текущим оценкам», – цитирует «Газета.ру» главу министерства просвещения Сергея Кравцова.

По словам Кравцова, экзамены состоятся, когда ситуация с распространением коронавируса наладится, а жизни и здоровью школьников ничего не будет угрожать. Ранее минпросвещения рекомендовало завершить учебный процесс в девятых и 11-х классах до 5 июня, а в 10-х — до 30 мая.

Помимо этого, были сдвинуты сроки предполагаемого проведения ОГЭ и ЕГЭ. Так, основной госэкзамен должен пройти с начала июня по 31 июля. При этом регионы сами могут установить основной этап проведения, а также резервные сроки сдачи экзамена по русскому языку и математике в пределах установленных дат. Такая свобода действий дана регионам потому, что эпидемиологическая обстановка в каждой отдельно взятой области отлична от других. ЕГЭ в текущем году начнется 8 июня.

При этом у отмены ОГЭ есть как сторонники, так и противники. Например, в Госдуме такое решение минпросвещения поддержали. В частности, за инициативу ведомства выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Он отметил, что комитет поддержит и отмену ЕГЭ для выпускников этого года.

«Я думаю, это решение правильное. В конце концов, здоровье детей намного важнее, чем формальная оценка их знаний, тем более, далеко не для всех детей были созданы условия, чтобы они получили дистанционное образование на том же уровне, на каком получают обычно очное. Мы приветствуем это решение», — подчеркнул он.

В то же время он напомнил, что в конце девятого класса всегда проводили экзамен, но он проходил «в классической форме». «Поэтому, может быть, это решение будет прецедентом к тому, чтобы разнообразить формы проведения основного госэкзамена. А в этом году, я надеюсь, министерство просвещения доведет вопрос до конца. Я напомню, мы предлагали в этом году не проводить не только ОГЭ, но и ЕГЭ. И если нам пошли навстречу в отношении основного госэкзамена, это шаг навстречу даже не нам, а нашим детям, то, возможно, мы скоро заговорим и об отмене единого госэкзамена», – предположил парламентарий.

Тем временем эпидемия коронавируса в России набирает обороты. Только за последние сутки в стране было выявлено 10 102 человека с подтвержденным коронавирусом в 83 регионах. На сегодняшний день в стране насчитывается 155 370 случаев COVID-19. За все время распространения заболевания в стране умерли 1 451 пациент, выздоровели 19 865 человек.