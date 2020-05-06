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В Серышевском районе, где выявлено 8 случаев COVID-19, усиливать меры пока не будут

В Серышевском районе, где выявлено 8 случаев COVID-19, усиливать меры пока не будут
Фото: pixabay.com

В Серышевском районе на 5 мая выявлено 8 больных новой коронавирусной инфекцией. Выявлены 13 человек, бывших в контакте с заболевшими (село Тавричанка – 4 , Бочкачевка – 2, Томское – 7). Пока усиливать меры в районе не будут.

«Пока усиления мер в этих населенных пунктах не требуется. Самое главное – жесткое выполнение тех мер, которые уже введены», – сказала глава Роспотребнадзова по Амурской области Ольга Курганова.

О ситуации с COVID-19 на заседании оперативного штаба доложил глава района Олег Кирдун. Он сообщил, что на территории Томского сельсовета ежедневно проводится дезинфекция 10 многоквартирных домов, 40 частных подворий, мест общего пребывания. Управляющая компания проводит обработку подъездов. Сотрудники полиции ведут разъяснительную работу в селах Томского сельсовета с использованием громкой связи.

С 23 апреля школа села Томское переведена на дистанционное обучение, детсад закрыт. Здание школы и школьные автобусы продезинфицированы. В наличии есть дезинфицирующие средства запасом на 1 месяц. Медицинские работки обеспечены средствами индивидуальной защиты (запас 1 месяц). В районной больнице развернут обсерватор на 10 мест, изолятор на 30 мест. Развернут провизорный госпиталь (в наличии 10 коек, 5 ИВЛ).

В настоящее время на территории Серышевского района отменено движение рейсовых автобусов на межмуниципальных маршрутах. Регулярно проводятся проверки торговых точек на предмет соблюдения противоэпидемических мер, составлено 6 протоколов на ИП, материалы переданы в суд.

Ежедневно сотрудники полиции контролируют соблюдение постановления о режиме самоизоляции. Информация о выявленных контактных лицах по коронавирусу оперативно доводится в Роспотребнадзор. За последние дни, по словам главы района, было несколько случаев, когда люди отказывались идти на контакт и подчиняться требованиям. В этих случаях привлекали сотрудников Роспотребнадзора и передавали дело в судебные инстанции и прокуратуру, сообщает амурское правительство.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Где это все они успели подхватить?"

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Вопрос другой: кто догодался их ПРОВЕРИТЬ?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Вопрос третий: 30 заболевших в Серышевском районе будут ждать или 130?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    24 минуты назад

    Правильно! Зачем ужесточать? Подождать до 30 случаев и, "объявить" полный карантин, как в Благовещенске...

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    14 минут назад

    А зачем что-то усиливать? Или в Серышевском районе ГПЗ есть? Ждём 200+ зараженных к 12 мая и снятие ограничений (каких?).

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