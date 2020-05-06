«Единая Россия» разработала законопроект о «хамстве чиновников»: обзор прессы

Как разыскать информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне; в Благовещенске живет коллекционер заварных чайников; как выглядят герои нашего времени. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Для начала газета «Телепорт», в которой есть забавная заметка, где можно прочесть о том, как к мэру Циолковского Сергею Левицкому пришел горожанин и принес защитную маску и чек. Чек свидетельствовал о том, что маска приобретена за 47 рублей. То есть, по мнению покупателя, дорого. Но ведь Циолковский – это город космический, там и цены должны быть таковыми. Удивила меня позиция покупателя.

А еще в «Телепорте» дается инструкция, как разыскать информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Очень полезная публикация, обратите на нее внимание.

Очень интересно

Фронтовой теме посвящены и материалы «Моей Мадонны». Я, например, успел прочесть материал известной амурской журналистки Ольги Капштык о пареньке с редким именем Жан и не менее редкой фамилией Длусский. Амурский мальчишка в 11-летнем возрасте сбежал на фронт. Он из тех, про кого писал Валентин Катаев в своей знаменитой повести «Сын полка».

А еще я с интересом прочел о не совсем обычном увлечении благовещенки Раисы Копыриной: она коллекционирует заварные чайники. В ее коллекции чайнички разной формы, самых разных размеров (Есть и чуть ли не с наперсток). А есть и чуть ли не с ведро. Есть и совершеннейший эксклюзив – ручной работы. Короче, Раиса Александровна, после эфира наведаемся на чаепитие!

Напишут же такое

Дошла очередь до «АиФ». Здесь пишут о том, что «Единая Россия» разработала законопроект о «хамстве чиновников», где предусмотрены штрафы и дисквалификация за оскорбление граждан. Так и написано, что за первое нарушение чиновника будут отстранять от работы на год. Если второй раз пошлет вас куда подальше – отстранят на два года. Я не успел дочитать заметку до конца, поэтому не знаю, предусмотрено ли сохранение заработной платы. Но, наверное, да, а то на что он будет жить так долго?

А еще в «АиФ»е есть обнадеживающая заметка о том, что сегодняшний коронавирус – это не самое страшное. Как говорится, уф, отлегло. После этой заразы придет еще более жуткая, о чем и рассказал популярный медиа-врач Александр Мясников.

Также в номере

А еще я зачитался рассказом амурчанки Лидии Соколовой об отце-фронтовике Василии Ефимовиче. А почему зачитался? Да потому, что Василий Ефимович преподавал у нас в школе №1 физкультуру! Легендарная личность, скажу я вам. Все, кто знал его, по сию пору вспоминают с благодарностью этого человека, его интереснейшие уроки. Чессло, это был человек, на которого хотелось походить. Образец скромности, дисциплины, любви к своей профессии. Да многие сейчас вспомнят, что спортсмены из первой школы всегда занимали верхние ступеньки всяких пьедесталов. В общем, прочитав, окунулся в свои школьные годы. Надеюсь, это сделаете и вы.

На посошок

«Комсомольская правда» сегодня публикует портреты нескольких героев нашего времени. Это врачи, спасающие людей от коронавируса. На вас смотрят глаза уставших людей, которые, не считаясь со своими силами, своим личным временем (у них его просто нет), своим здоровьем находятся на передовой борьбы с недугом.

Правда, их портреты публикуются на третьей полосе газеты. А на первой вы найдете фотки актера Башарова, который избил свою супругу и экс-кандидата в президенты Ксении Собчак, которая носит на пальце (хорошо хоть, на пальце) кольцо за 3 миллионов долларов.

Тоже герои нашего времени.