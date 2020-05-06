Выбор читателей за 5 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 5 мая.

В Приамурье за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили на очередном заседании оперативного штаба. Из них в Тынде – 6, в Шимановске – 1, в Благовещенске – 3, в Ивановском районе (село Крещеновка) – 1, в Серышевском районе (село Тавричанка) – 1, в Белогорске – 2. Таким образом прирост за последние сутки составил 16,7 %.

В ночь с 4 на 5 мая в Свободном произошло смертельное ДТП. Двое человек – девушка 2003 года рождения и юноша 2001 года рождения – скончались на месте происшествия. Три человека получили травмы различной степени тяжести, были доставлены в больницу.

В Благовещенске на пересечении улиц Мухина и Пролетарской из канализационного колодца пробился фонтан. По информации коммунальщиков, авария произошла после того, как люк деформировал большегруз.

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.