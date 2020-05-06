Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Владимир Путин поручил к 5 мая подготовить план поэтапного снятия ограничений с 12 мая. Решение властей будет зависеть от показателей заболеваемости на майские праздники.

«Мы, конечно, все ждем 11 мая, а главное мы, наверное, ждем показателей динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этого, от этой динамики будет зависеть та этапность снятия мер изоляции. Давайте наберемся терпения, дождемся»,— сказал Песков в интервью «России 24». Он надеется, что россияне смогут «досидеть» в режиме самоизоляции и не будут подвергать опасности себя и окружающих.

Как сообщалось ранее, в России до 11 мая действует нерабочий период, люди должны соблюдать режим самоизоляции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что есть надежда на послабление ограничений. Однако если россияне будут нарушать режим самоизоляции, ограничения могут ужесточить.