Астрологический прогноз на 6 мая: Рыбам стоит собраться, а Ракам необходим отдых

Восход Солнца: 04:55

Заход Солнца: 19:56

Солнце в Тельце.

Овен. Окружающие будут воспринимать инициативы Овнов максимально положительно, поэтому не сдерживайтесь и открыто говорите обо всем, что приходит в голову. Дела этого дня будут вынуждать вас мыслить креативно и вдохновлять окружающих своими идеями. У вас это отлично получится!

Телец. Каким-то образом может дать о себе знать недвижимые имущество, которым Вы владеете. Но не беспокойтесь, проблемы решатся сами по себе. Помните, что идеальных людей не бывает, и даже если Ваш партнер допустил ошибку, Вы обязаны его поддержать.

Близнецы. Сегодня Вы можете получить новую должность или даже перейти на другое место работы. Сложности в личных отношениях могут несколько испортить ваше настроение. Вечером погуляйте на природе, чтобы выпустить пар.

Рак. Вам будет сложно сосредоточиться на чем-то одном, эта среда не будет лучшим временем для серьезных дел. Отдохните, проведите время с друзьями, восстановите силы. Любой ценой избегайте депрессивного настроения, пожалейте близких, ведь им тоже нужна ваша поддержка.

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Лев. Не ищите проблем там, где их нет, в последнее время Львы обеспокоены поведением своего партнера, а он банально устал от работы. Астрологи советуют заняться поиском единомышленников, которые понадобятся Вам уже совсем скоро для реализации своего проекта!

Дева. В понедельник вам придется уделять внимание сразу нескольким проектам, держитесь и не отвлекайтесь на личные неурядицы, они останутся в прошлом совсем скоро. Противопоказаны решения, принятые на эмоциях. Будьте сдержаннее и в мыслях, и в словах.

Весы. Стоит потратить немного времени, чтобы разобраться во всех спорных вопросах, которые возникают с любимым человеком. Приберегите свои лучшие аргументы для другого случая, сегодня не рекомендуется вступать в дискуссии и споры.

Скорпион. Сегодня Вы почувствуете и эйфорию, и уныние из-за резких перепадов настроения. Постарайтесь не терять самообладание, даже если спорить приходится с людьми, интеллектуальный уровень которых значительно ниже вашего.

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Стрелец. Высоко будет цениться способность договариваться, поэтому Вашу нетерпимость к чужой точке зрения лучше не демонстрировать в широких кругах. Вы будете самым активным в офисе и сможете многое успеть, пока коллеги будут бродить по коридорам в поисках кофе.

Козерог. Постарайтесь не демонстрировать сегодня свойственную Вам вспыльчивость, противник того и добивается! Постарайтесь не тратить деньги на мимолетные удовольствия, лучше займитесь планированием, сейчас Вы можете взять на себя роль настоящего стратега, продумав свои действия на несколько месяцев вперед!

Водолей. Астрологи советуют Водолеям провести день в полной безопасности, вдали от конфликтов, рискованных предприятий, авантюр и даже острых бытовых предметов. Не стоит сегодня уделять внимание предчувствиям или поддаваться беспокойным мыслям, займите себя чем-нибудь интересным.

Рыбы. Не самый удачный период, астрологи сообщают о повышенных рисках возникновения проблем со здоровьем, Вам противопоказан стресс! Рассеянность и невнимательность несут в себе реальные угрозы, соберитесь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев