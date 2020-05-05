Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость
сегодня, 20:58 3

Правительство РФ освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

Правительство РФ освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам
Фото: politsib.ru

Российские регионы освободили от платежей по бюджетам в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как уточняется в документе, опубликованном на сайте кабмина, в 2021-2024 годах субъекты ежегодно должны будут выплачивать по пять процентов долга, а в 2025-2029-м — оставшуюся сумму равными частями. При этом у них есть возможность досрочно погасить задолженность.

Вырученные средства главы регионов смогут направить на борьбу с COVID-19, а также на компенсацию сокращения доходов. Таким образом можно будет обеспечить устойчивость экономики в непростой социально-экономической ситуации, пишет РИА Новости.

Просмотров всего: 150

#коронавирус #российская власть

распечатать


Общество 2

Вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
Коронавирус 1

Глава Белогорска: город решено пока не закрывать
Общество

Профилакторий «Надежда» в Тынде готовы отдать под нужды обсерватора
Коронавирус

В Приамурье готовы при необходимости изготавливать еще больше масок и защитных костюмов
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Гибралтар

    Гибралтар
    38 минут назад

    Это называется ныне освобождением от выплат???

  • vertex

    vertex
    21 минута назад

    Гибралтар

    Это называется ныне освобождением от выплат???



    "Это называется кабала крепостного права"

  • Демидыч

    Демидыч
    19 минут назад

    колонии получили отсрочку

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь