Правительство РФ освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

Как уточняется в документе, опубликованном на сайте кабмина, в 2021-2024 годах субъекты ежегодно должны будут выплачивать по пять процентов долга, а в 2025-2029-м — оставшуюся сумму равными частями. При этом у них есть возможность досрочно погасить задолженность.

Вырученные средства главы регионов смогут направить на борьбу с COVID-19, а также на компенсацию сокращения доходов. Таким образом можно будет обеспечить устойчивость экономики в непростой социально-экономической ситуации, пишет РИА Новости.