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Амурчане рассказали свои «Ангельские истории»

Амурчане рассказали свои «Ангельские истории»

Как амурчане представляют ангелов? На этот вопрос ответила выставка-конкурс «Ангельские истории», которую провели Амурский областной Дом народного творчества и клуб мастеров декоративно-прикладного искусства «Светлица». Выставку можно увидеть онлайн.

Выставка объединила 70 участников из различных уголков Амурской области: Благовещенска, Белогорска, Свободного, Константиновского, Магдагачинского, Свободненского и других районов. Это любители и профессионалы, студенты и преподаватели. Возраст участников - от 10 лет и старше. Всего поступило более 200 работ.

Работы выполнены в традиционных и авторских техниках: лепка и керамика, народная кукла, вышивка, текстильная кукла и игрушка, войлоковаляние, художественная обработка бумаги, древа, камня, кожи, стекла и металла, есть работы в смешанной технике.

Победителей отметят дипломами I, II, III степени в номинациях и возрастных категориях, возможно вручение специальных дипломов.

Экспозиция работает в режиме онлайн. С работами участников можно ознакомиться на официальном сайте АОДНТ, в группах Инстаграм и ВКонтакте.

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#конкурсы #культура

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