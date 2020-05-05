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Вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
Фото: РИА Новости

Закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах (с площадью зала не более 20 квадратных метров), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, вступил в силу 5 мая. Президент России Владимир Путин подписал документ 24 апреля.

Закон был инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и на детских площадках. Кроме того, от 41 органа власти субъектов РФ получены письма с информацией о существенном ухудшении общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в сфере реализации алкоголя в организациях общественного питания.

Закон наделяет органы госвласти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей, а также полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах. Сведения об установлении таких дополнительных ограничений предоставляются органами госвласти субъектов РФ в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка по ее запросу в трехдневный срок со дня получения такого запроса, пишет ТАСС.

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#закон #российская власть #торговля

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Комментарии
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  • Эксперт

    Эксперт
    49 минут назад

    В каком кафе ресторане или баре зал менее 20 квадратов. Такое ощущение, что эти законы придумывают полные идиоты. Хотя о чем это я, это не ощущение, а факт.

  • УГА

    УГА
    44 минуты назад

    Закон есть, но все дружно на него болт положили. Как работали так и работают"оазисы".

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