Глава Белогорска: город решено пока не закрывать

«Сегодня прошел региональный оперативный штаб, на котором выступил с докладом о ситуации в Белогорске и готовности к закрытию. Исходя из эпидобстановки, штаб принял решение – город не закрывать. Пока... Но послаблений не будет! Всё функционирует в прежнем режиме. Теперь многое зависит от всех нас, будем дисциплинированными – всё закончится быстрее», – написал Станислав Мелюков.

Он также отметил, что по статистическим данным число контактных с больными коронавирусом значительно снизилось – с 360 до 77, то есть в четыре раза. «По мере увеличения числа больных количество контактных будет немного увеличиваться, но главное – не получить взрывного роста, как это произошло после первых случаев», – написал глава города.