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Глава Белогорска: город решено пока не закрывать

Глава Белогорска: город решено пока не закрывать
Фото: https://www.liveinternet.ru/

5 мая в своем аккаунте в Инстаграме глава Белогорска Станислав Мелюков разместил информацию о прошедшем заседании оперативного штаба. Он озвучил статистику по коронавирусу и заявил, что по итогам этого заседания город решено пока не закрывать. Ранее такая возможность рассматривалась.

«Сегодня прошел региональный оперативный штаб, на котором выступил с докладом о ситуации в Белогорске и готовности к закрытию. Исходя из эпидобстановки, штаб принял решение – город не закрывать. Пока... Но послаблений не будет! Всё функционирует в прежнем режиме. Теперь многое зависит от всех нас, будем дисциплинированными – всё закончится быстрее», – написал Станислав Мелюков.

Он также отметил, что по статистическим данным число контактных с больными коронавирусом значительно снизилось – с 360 до 77, то есть в четыре раза. «По мере увеличения числа больных количество контактных будет немного увеличиваться, но главное – не получить взрывного роста, как это произошло после первых случаев», – написал глава города.

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#Белогорск #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    ну и правильно

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