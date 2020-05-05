Профилакторий «Надежда» в Тынде готовы отдать под нужды обсерватора

Железная дорога работает в режиме повышенной готовности. Об этом на заседании оперштаба доложили начальник ЗабЖД Александр Скачков и начальник ДВЖД Николай Маклыгин. Проводится дезинфекция, большинство сотрудников переведены на дистанционный режим работы.

Для предотвращения распространения инфекции на Забайкальской железной дороге организован круглосуточный штаб с рассмотрением хода реализации всего комплекса профилактических и защитных мероприятий.

В рамках общих мер в каждом подразделении увеличена периодичность уборки дезсредствами производственных помещений, организована дополнительная уборка подвижного состава, в том числе кабин управления локомотивами. Почти 95 % работников из числа руководящего и административного управленческого состава переведены на дистанционную работу.

Решен вопрос обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, а также дезсредствами и кожными антисептиками. В границах области все шесть медучреждений РЖД переведены на режим повышенной готовности.

В соответствии с указом Президента железные дороги в стране отнесены к числу предприятий непрерывного функционирования. При этом на всех объектах должен проводиться постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологического состояния, соблюдаться меры личной гигиены, использоваться средства индивидуальной защиты.

В целях обеспечения содержания инфраструктуры и эксплуатации объектов в границах Амурской области находятся на текущую дату 190 работников, прибывших из других субъектов страны. На каждом предприятии установлен порядок ежесуточного мониторинга состояния здоровья работников, обеспечения средствами защиты и дезинфекция помещения.

Приоритетом в организации противоэпидемической работы в границах субъекта являются решения штаба по недопущению распространения инфекции. С 29 апреля остановлена продажа билетов назначением на станции Свободный, Бузули, Ледяная. С 25 апреля списки всех граждан, прибывающих пассажирскими поездами, передаются в установленном порядке в линейный УВД на транспорте.

Подразделения ЗабЖД в границах Амурской области функционируют в режиме повышенной готовности, коллектив мобилизован на решение поставленных задач.

Начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин на заседании штаба сообщил, что на удаленный режим работы в настоящее время переведена значительная часть сотрудников – 6 761 человек, в том числе 547 жителей Амурской области.

Для выполнения задач на полигон прибыли сотрудники из других регионов страны. Все приехали на работу в феврале – апреле, карантинные мероприятия соблюдены в течение 14 дней. Все подразделения дороги обеспечены средствами защиты и дезинфекции. Средства дезинфекции продолжают поступать в соответствии с графиком. Продолжается работа по дезинфекции производственных помещений и подвижного состава, в том числе с привлечением сил МЧС. Проведена комплексная дезинфекция станций и вокзальных комплексов станций Тында и Архара.

Рассматривается вопрос по возможному переводу профилактория «Надежда» в Тынде под нужды обсерватора на 48 номеров. «Железная дорога готова к таким мерам, если будет предписание Роспотребнадзора», – сказал Николай Маклыгин.