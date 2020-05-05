В Приамурье готовы при необходимости изготавливать еще больше масок и защитных костюмов

Около 6 тысяч многоразовых медицинских масок в день продолжают производить предприятия Приамурья. Также выпущен 231 многоразовый защитный костюм для амурских медиков. На предприятии, где идет производство, есть возможность изготавливать дополнительные партии.

Решения о необходимости делать больше медицинских масок и костюмов могут быть приняты исходя из потребностей минздрава Амурской области. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба региона 5 мая.

По словам министра экономического развития и внешних связей Людмилы Старковой, на территории области на сегодня изготовлено 204 тысячи тканых масок. Ежедневно отшивается около 6 тысяч таких изделий. 11,4 тысячи масок изготовлено для сотрудников силовых структур.