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сегодня, 19:17 0

В Приамурье готовы при необходимости изготавливать еще больше масок и защитных костюмов

В Приамурье готовы при необходимости изготавливать еще больше масок и защитных костюмов
Фото: РИА Новости

Около 6 тысяч многоразовых медицинских масок в день продолжают производить предприятия Приамурья. Также выпущен 231 многоразовый защитный костюм для амурских медиков. На предприятии, где идет производство, есть возможность изготавливать дополнительные партии.

Решения о необходимости делать больше медицинских масок и костюмов могут быть приняты исходя из потребностей минздрава Амурской области. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба региона 5 мая.

По словам министра экономического развития и внешних связей Людмилы Старковой, на территории области на сегодня изготовлено 204 тысячи тканых масок. Ежедневно отшивается около 6 тысяч таких изделий. 11,4 тысячи масок изготовлено для сотрудников силовых структур.

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