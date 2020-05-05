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5мая
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сегодня, 18:23 0

На Восточном ежегодное техобслуживание проводят с соблюдением мер эпидбезопасности

На Восточном ежегодное техобслуживание проводят с соблюдением мер эпидбезопасности

Специалисты Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) начали ежегодное техническое обслуживание космодрома Восточный, сообщает Роскосмос. Отмечается, что для соблюдения мер по нераспространению коронавирусной инфекции работы проводятся силами минимально необходимого числа специалистов.

Работы проводятся параллельно на всех площадках космодрома, включая объекты стартового комплекса, заправочно-нейтрализационной станции и унифицированного технического комплекса. В частности, на техническом комплексе в настоящее время специалисты проводят обслуживание механо-технологического оборудования комплекта разгонного блока «Фрегат».

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#коронавирус #космодром

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