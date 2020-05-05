Дежурных на КПП Свободного обеспечили питанием и средствами индивидуальной защиты

Губернатор Амурской области проинспектировал работу КПП и пункта выдачи пропусков в Свободном. Как сообщалось ранее, с 29 апреля Свободный находится на «закрытом» режиме. За это время выдано более 17 000 пропусков. Действуют все меры дезинфекции транспорта.

Всего в Свободном действует четыре КПП, три на дорогах города и один на железнодорожном вокзале. Первым губернатор посетил котрольно-пропускной пункт расположен на въезде в Свободный (по улице Прудовая).

Контроль на въезде в город осуществляют сотрудники ГИБДД, каждому въезжающему медработники измеряют температуру и раздают маски тем, у кого их нет. В работе задействованы сотрудники Росгвардии. Для оперативного решения проблем с пропусками дежурят представители администрации Свободного.

«Транспорт, въезжающий в Свободный, в обязательном порядке проходит дезинфекцию. Всего на дежурство привлечено 15 сотрудников, которые ведут обработку машин 0,25 % раствором арбицида. Противовирусный раствор не влияет на покрытие автомобилей. Препарат уже неоднократно был использован при обработке транспорта при возникновении вспышек африканской чумы свиней и ящуре», – рассказала начальник ветеринарной станции по Свободненскому и Серышевскому району Татьяна Шадрина.

Глава области Василий Орлов поинтересовался у медработников и сотрудников силовых структур условиями работы и размещения.

«На КПП дежурство ведется круглосуточно, сотрудники трудятся посменно. Все дежурные на постах обеспечены питанием, средствами индивидуальной защиты и по необходимости размещены в городе», – сказал мэр города Владимир Константинов.

Следующим пунктом визита стал железнодорожный вокзал. Здесь размещен ещё один КПП. Территория вокзала огорожена, на входе в здание измеряют температуру. В круглосуточном режиме работает медпункт.

За последние пять дней в Свободный ж/д транспортом прибыло 419 граждан, уехало более 230 человек.

В связи с введением режима повышенной готовности по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территориях Свободного и Свободненского района правительством региона и руководством «РЖД» совместно принято решение о приостановлении продажи билетов на поезда, осуществляющие высадку и посадку пассажиров на станциях Свободный, Ледяная и Бузули с 30 апреля до 13 мая. Пассажирам с приобретенными ранее билетами сдавать билеты не требуется, их поездка будет выполнена при усиленном санитарном контроле на станции пребывания.

Мэр Владимир Константинов отметил, что вся процедура получения пропусков неоднократно разъяснялась через СМИ и социальные сети.

«У граждан есть возможность получить пропуск на бумажном носителе или в электронной форме. Самым удобным для граждан является способ подачи заявки через сайты propusk.amurobl.ru и rp.amurobl.ru. В случае принятия положительного решения документ на проезд выдается в течение 1-1,5 часов. Более того, такой вариант исключает посещение администрации или бюро пропусков, а значит и минимизирует контакты и следовательно – шансы заразиться коронавирусной инфекцией», – сказал глава администрации Свободного Владимир Константинов.

Губернатор также посетил бюро пропусков и оценил работу сотрудников администрации.

«Обработкой заявок занимаются 8 специалистов. Основными причинами, которые указывают граждане для оформления документов, является посещение медучреждений и транспортировка грузов. Причинами отказа зачастую служат необоснованность проезда на территорию города», – сказал управляющий делами администрации города Олег Овчинников.

«Считаю, что в Свободном удалось успешно организовать работу по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Мы собрали так называемую обратную связь от населения по поводу принимаемых мер по введению пропускного режима и видим, что эти вынужденные ограничения, к счастью, не вызвали социального напряжения, как это отмечается в других регионах. Значит, на этой территории мы все сработали неплохо», – резюмировал губернатор Василий Орлов.