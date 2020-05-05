Мэрия: улицу Воронкова в Благовещенске не будет топить после дождей

В Благовещенске приступили к ремонту ливневой канализации по улице Воронкова. Работы на участке от Новотроицкого шоссе до Тепличной проходят в рамках проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется в 83 субъектах страны, принимающих участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Протяженность участка — более 2 километров. Нам предстоит уложить здесь порядка 37 тысяч квадратных метров двухслойного износостойкого асфальтобетона, а также около 5 тысяч квадратных метров тротуарной плитки. 27 апреля мы приступили к демонтажу старой тротуарной плитки и бортового камня. После демонтажа будет произведена подготовка основания дороги и установка нового бортового камня. Менять дорожную одежду будем после установки новой ливневой канализации. В связи с тем, что в прошлом году участок от Студенческой до Кантемирова протяженностью 240 метров был полностью отремонтирован, его не трогаем. Там только будут обустроены тротуары и газоны. Согласно контракту, окончание всех ремонтных работ в этом году — 31 октября», — рассказал прораб подрядной организации ООО «Сервер» Алексей Дорошенко.

Самой трудоемкой и важной работой станет замена, а на некоторых участках оборудование впервые ливневой канализации, отметили в мэрии. До сегодняшнего дня в период осадков улица Воронкова сильно подтапливалась. Чтобы решить проблему, было принято решение через каждые 50 метров на проезжей части по улице Воронкова установить дождеприемные колодцы. На сегодняшний день котлован под ливневую канализацию уже разрабатывается, затем рабочие будут изымать старые трубы и укладывать новые — диаметром на 600, 500 и 400 миллиметров. Общая протяженность ливневой канализации составит порядка 2,8 километров.

Как пояснил представитель организации-подрядчика, глубина залегания ливневой канализации — порядка трех метров, для ее замены потребуется временно убрать часть опор освещения и установить новые трубы под дорожным бортовым камнем. После завершения работ проблема подтопления улицы Воронкова в период осадков будет решена полностью.

Помимо замены канализации и ремонта дорожного полотна, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вдоль улицы Воронкова будут оборудованы порядка 20 тысяч квадратных метров газонов и двухметровый тротуар протяженностью порядка 2 километров. Кроме того на участке от Василенко до Тепличной появятся две парковки — одна для областной больницы, другая в районе перинатального центра.