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Теплый майский день: прогноз погоды в Приамурье на 6 мая

Теплый майский день: прогноз погоды в Приамурье на 6 мая
Фото: https://storyfox.ru/

Ночью и днем 6 мая в Амурской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра в ночные часы составит 2-7 метров в секунду, днем ветер усилится до 11 метров в секунду. Термометры ночью покажут от минус 1 до плюс 4, местами по северу – минус 1…6, днем температура составит плюс 16…21, местами по северу – плюс 10…15.

В Благовещенске ночью 6 мая малооблачно, без осадков. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура составит плюс 1…3 градусов. Днем в городе ясно. Ветер выберет западное и северо-западное направления и разгонится до 4-9 метров в секунду. Термометры покажут плюс 18…20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в своем аккаунте в Инстаграме.

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