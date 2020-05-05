Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:59 2

Медработники, занимающиеся лечением больных коронавирусом в Приамурье, начали получать выплаты

Медработники, занимающиеся лечением больных коронавирусом в Приамурье, начали получать выплаты
Фото: www.grozny-inform.ru/

В Приамурье начали выдавать стимулирующие выплаты медработникам, принимающим участие в лечении больных коронавирусной инфекцией. На заседании оперативного штаба и.о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева рассказала о том, что на данный момент выплаты получили работники инфекционной больницы и Белогорской больницы.

Всего выплаты получат около 400 человек на сумму более 9 миллионов рублей.

Светлана Леонтьева также отметила, что для госпитализации больных COVID-19, в том числе осложненной пневмонией, предусмотрено 6 инфекционных госпиталей на 417 коек. Завершается модернизация благовещенской городской больницы в части оборудования кислородных коек. Все работы планируют завершить к 9 мая.

На особом контроле по-прежнему находятся поставки средств индивидуальной защиты, необходимого оборудования.

«Минпромторг имеет возможность поставить в Приамурье дополнительные объемы средств индивидуальной защиты. Обязательно оцените потребность и выйдите с обращением на Министерство», – дал поручение амурскому Минздраву губернатор Амурской области Василий Орлов.

Также на заседании штаба было отмечено, что с момента начала работы «горячей линии» принято 22 298 обращений по вопросам COVID-19, в том числе 531 за последние сутки.

Просмотров всего: 583

#коронавирус

распечатать


Общество

На Восточном ежегодное техобслуживание проводят с соблюдением мер эпидбезопасности
Общество 2

Дежурных на КПП Свободного обеспечили питанием и средствами индивидуальной защиты

сегодня, 18:08
Коронавирус 16

Еще 14 случаев заражения коронавирусом выявлено в Приамурье
Коронавирус 4

Жители Свободного переживают за автомобильную краску после дезинфекции на КПП
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    1 час назад



    400 человек на сумму более 9 миллионов рублей.



    Это, как любит считать ГламурСтат - примерно по 22500 на брата или сестру.

    хотя кое кто с экрана, не будем конечно показывать пальцем. говорил. что прям от полтоса и выше отвалит.

    Самое меньшее - это кажись водитель СМП - но и там сумма под 25000 озвучивалась.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    43 минуты назад

    У нас что 400 человек лечат эту категорию больных? Не поверю. Наверное,включили сюда и всех руководителей.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь