Медработники, занимающиеся лечением больных коронавирусом в Приамурье, начали получать выплаты

В Приамурье начали выдавать стимулирующие выплаты медработникам, принимающим участие в лечении больных коронавирусной инфекцией. На заседании оперативного штаба и.о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева рассказала о том, что на данный момент выплаты получили работники инфекционной больницы и Белогорской больницы.

Всего выплаты получат около 400 человек на сумму более 9 миллионов рублей.

Светлана Леонтьева также отметила, что для госпитализации больных COVID-19, в том числе осложненной пневмонией, предусмотрено 6 инфекционных госпиталей на 417 коек. Завершается модернизация благовещенской городской больницы в части оборудования кислородных коек. Все работы планируют завершить к 9 мая.

На особом контроле по-прежнему находятся поставки средств индивидуальной защиты, необходимого оборудования.

«Минпромторг имеет возможность поставить в Приамурье дополнительные объемы средств индивидуальной защиты. Обязательно оцените потребность и выйдите с обращением на Министерство», – дал поручение амурскому Минздраву губернатор Амурской области Василий Орлов.

Также на заседании штаба было отмечено, что с момента начала работы «горячей линии» принято 22 298 обращений по вопросам COVID-19, в том числе 531 за последние сутки.