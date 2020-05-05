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сегодня, 16:41 17

Еще 14 случаев заражения коронавирусом выявлено в Приамурье

Еще 14 случаев заражения коронавирусом выявлено в Приамурье
Фото: m.pln24.ru

В Приамурье за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили на очередном заседании оперативного штаба. Из них в Тынде – 6, в Шимановске – 1, в Благовещенске – 3, в Ивановском районе (село Крещеновка) – 1, в Серышевском районе (село Тавричанка) – 1, в Белогорске – 2. Таким образом прирост за последние сутки составил 16,7 %.

С нарастающим итогом зафиксировано 98 случаев, заболеваемость распределилась следующим образом: Благовещенск – 32, Тында – 23, Белогорск – 21, Серышевский район – 8, Зея – 3, Шимановск – 3, Магдагачинский район – 2, Прогресс – 2, Свободный – 1, Ивановский район – 1, Бурейский район – 1, Завитинский район – 1.

«По-прежнему наиболее уязвимая возрастная группа – граждане 30-49 лет (33 %), группа возраста от 50 до 64 лет составляет 22 %. 14 человек уже выписаны из стационара с выздоровлением. 84 продолжают получать необходимое лечение. 54 % заражений произошли в условиях близкого контакта, преимущественно в семье. 46 % заразились за пределами Приамурья и в пути следования, преимущественно железнодорожным транспортом», – рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

На сегодня медицинское наблюдение и лабораторное обследование проводится в отношении 812 человек, бывших в контакте с заболевшими. Все они находятся на изоляции по месту жительства либо в изоляторах.

На территории области проведено 15 379 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Основная база – это Центр гигиены и эпидемиологии, также анализы проводятся на базе Амурской инфекционной больницы. Приступила к проведению тестов Амурская областная клиническая больница.

«Объемы исследований необходимо наращивать. Мы ожидаем, что в ближайшее время начнет проводить тесты наш институт патологии дыхания», – рассказала Ольга Курганова.

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#коронавирус

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Супер! Завтра на работу!

  • Peacedoorball

    Peacedoorball
    1 час назад

    у дядь Васи все нормально, все под контролем

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Наконец до Роспотребнадзора ДОШЛА мысль, что обследований на короновирус надо ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ! До сих пор отмазка была ТЕСТОВ НЕХВАТАЕТ...

  • GREEN

    GREEN
    1 час назад

    Белогорск вышел на плато.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Таким образом прирост за последние сутки составил 16,7 %.

    Честно говоря за...ли эти проценты и цифры! Надо проще было 70, стало 84, =14 и все, любители процентов сами переведут, если что...а так размазывание темы!..

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    812 человек на самоизоляции, либо в изоляторе, либо...гуляют в парке.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    С нарастающим итогом зафиксировано 98 случаев, в 17.22 получил СМС в Приамурье на 5.05 84 подтвержденных случая. Кто вбрасывает дезу?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Кузьмич93

    С нарастающим итогом зафиксировано 98 случаев, в 17.22 получил СМС в Приамурье на 5.05 84 подтвержденных случая. Кто вбрасывает дезу?



    Просто МЧС для не допускания паники сбрасывает всегда вчерашние данные. А актуальные публикуются в 11.00 по Мск.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    58 минут назад

    "Первый случай смерти пациента с COVID-19 зарегистрирован в Еврейской автономной области — подопечная психоневрологической больницы с положительным тестом на инфекцию скончалась в коронавирусном госпитале в Биробиджане, сообщает пресс-служба правительство региона во вторник".

    "По данным властей региона, в области в настоящее время зарегистрировано 158 заболевших коронавирусом — это жители Биробиджана, Октябрьского, Смидовичского и Облученского районов. Из них 15 выздоровели, 62 пациента госпитализированы, ещё 62 человека лечатся на дому. Среди заболевших 19 осуждённых из Биробиджанской воспитательной колонии и лечебного исправительного учреждения №2 в Бире, они изолированы и получают лечение на территории учреждений. В обсерваторе, развернутом на базе санатория «Кульдур», на двухнедельном карантине пребывают 112 сотрудников УФСИН России по ЕАО. На домашнем карантине остаются 633 человека. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/other/44129750/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

    Ситуация только ухудшается. Надо беречь здоровье.

  • Mandalorian

    Mandalorian
    40 минут назад

    Отличная скорость, дальше -больше!

  • Stat

    Stat
    32 минуты назад

    Плохо,что по районам поползла заболеваемость,там минимум что сделано для выявления,изоляции и лечения,переболеют 90%

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    30 минут назад

    Статискика по коронавирусу, как в советское время по надоям молока: с каждым днем все больше и больше..

    Но, сейчас это "боьше" - совсем не "лучше"...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    29 минут назад

    Клаус Хайда

    "Просто МЧС для не допускания паники сбрасывает всегда вчерашние данные. А актуальные публикуются в 11.00 по Мск."

    Может быть, но информация на АИ опубликована в 16.41 (10.41МСК)

  • Stat

    Stat
    22 минуты назад

    Прогнозируют,что 70% населения планеты заболеют. У нас в области даже если 1% населения заболеют,где интересно будут лечить эти 8-10 тысяч заболевших? На 300 койках в первой городской? Сомневаюсь,что у нас госпиталь построят,как в Москве...

  • Елена2

    Елена2
    13 минут назад

    Кажется начинается ... Ай да Тында молодца , скоро Благовещенск обгонят , дома не судьба посидеть ? Такими темпами Амурку скоро прикроют

  • Бомба

    Бомба
    8 минут назад

    Думал к дню победы соточку наберём,ща думаю что две будет..

  • paravis

    paravis
    6 минут назад

    Лелик и Болик812 человек на самоизоляции, либо в изоляторе, либо...гуляют в парке.


    Их метить надо, несмываемой краской.

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