Еще 14 случаев заражения коронавирусом выявлено в Приамурье

В Приамурье за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили на очередном заседании оперативного штаба. Из них в Тынде – 6, в Шимановске – 1, в Благовещенске – 3, в Ивановском районе (село Крещеновка) – 1, в Серышевском районе (село Тавричанка) – 1, в Белогорске – 2. Таким образом прирост за последние сутки составил 16,7 %.

С нарастающим итогом зафиксировано 98 случаев, заболеваемость распределилась следующим образом: Благовещенск – 32, Тында – 23, Белогорск – 21, Серышевский район – 8, Зея – 3, Шимановск – 3, Магдагачинский район – 2, Прогресс – 2, Свободный – 1, Ивановский район – 1, Бурейский район – 1, Завитинский район – 1.

«По-прежнему наиболее уязвимая возрастная группа – граждане 30-49 лет (33 %), группа возраста от 50 до 64 лет составляет 22 %. 14 человек уже выписаны из стационара с выздоровлением. 84 продолжают получать необходимое лечение. 54 % заражений произошли в условиях близкого контакта, преимущественно в семье. 46 % заразились за пределами Приамурья и в пути следования, преимущественно железнодорожным транспортом», – рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

На сегодня медицинское наблюдение и лабораторное обследование проводится в отношении 812 человек, бывших в контакте с заболевшими. Все они находятся на изоляции по месту жительства либо в изоляторах.

На территории области проведено 15 379 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Основная база – это Центр гигиены и эпидемиологии, также анализы проводятся на базе Амурской инфекционной больницы. Приступила к проведению тестов Амурская областная клиническая больница.

«Объемы исследований необходимо наращивать. Мы ожидаем, что в ближайшее время начнет проводить тесты наш институт патологии дыхания», – рассказала Ольга Курганова.