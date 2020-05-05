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сегодня, 16:10 1

Рогозин: объекты под «Ангару» на Восточном будут готовы в 2022 году

Рогозин: объекты под «Ангару» на Восточном будут готовы в 2022 году
Фото: РБК

Строительство объектов стартового комплекса для тяжёлой ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный должно быть завершено в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

Рогозин отметил, что строительство объектов нового стартового комплекса продолжается и в праздничные дни. «Надо с максимальной пользой использовать тёплые месяцы для обеспечения «запаса прочности» в графике стройки», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Он добавил, что уже с января 2023 года на комплексе должны начаться автономные, а затем и комплексные испытания оборудования. Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с нового стартового комплекса на Восточном запланирован на осень 2023 года.

В апреле Дмитрий Рогозин рассказал, что к лету 2020 года количество специалистов, задействованных на строительстве второй очереди космодрома Восточный, превысит несколько тысяч человек, пишет ИА REGNUM.

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#космодром

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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    В апреле Дмитрий Рогозин рассказал, что к лету 2020 года количество специалистов, задействованных на строительстве второй очереди космодрома Восточный, превысит несколько тысяч человек, пишет ИА REGNUM.

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