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В Благовещенск нетрезвый водитель устроил ДТП

В Благовещенск нетрезвый водитель устроил ДТП

5 мая днем в Благовещенске произошло ДТП в районе дома 55 по улице Комсомольской. В аварии участвовали два легковых автомобиля. Обошлось без пострадавших, сам транспорт также серьезных повреждений не получил.

Как оказалось, за рулем автомобиля виновника аварии находился нетрезвый водитель. По словам очевидцев после ДТП мужчина лежал на обочине в бессознательном состоянии. Также со слов горожан, рядом с водителем была женщина – тоже без сознания.

В амурской Госавтоинспекции факт ДТП подтвердили, сообщив, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Итфат

    Итфат
    2 часа назад

    Странно: автомобили не повреждены, жертв нет, а два человека валяются на обочине без сознания...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Итфат

    Странно: автомобили не повреждены, жертв нет, а два человека валяются на обочине без сознания...



    Они в "говно". Спят милые создания

  • Буцефал

    Буцефал
    32 минуты назад

    Заголовок не кого не смущает?

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