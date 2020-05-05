Жители Свободного переживают за автомобильную краску после дезинфекции на КПП

Жители Свободного, где введен пропускной режим, активно интересуются, не портит ли дезраствор, которым обрабатывают въезжающий в город транспорт, лако-красочное покрытие авто. Специалисты разъяснили, чем обрабатывают автомобили и почему для покрытия раствор безопасен.

«Для обработки используются мотоопрыскиватели со слабым 0,25 % раствором "Арбицида", который не портит краску автомобилей. Препарат предназначен для дезинфекции помещений, в том числе тех, в которых содержались животные, больные ящуром, африканской чумой свиней и другими вирусами», – рассказала начальник ветеринарной станции по городу Свободному и Серышевскому району Татьяна Шадрина.

Рабочие растворы "Арбицида" готовят в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях путем добавления соответствующего количества средства к питьевой или водопроводной воде с температурой 18-25 градусов. Рабочие растворы не портят материалы, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

На контрольно-пропускных пунктах авто обрабатывают в круглосуточном режиме. На трёх КПП в черте города задействованы 15 сотрудников ветстанции.