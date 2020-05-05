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Жители Свободного переживают за автомобильную краску после дезинфекции на КПП

Жители Свободного переживают за автомобильную краску после дезинфекции на КПП

Жители Свободного, где введен пропускной режим, активно интересуются, не портит ли дезраствор, которым обрабатывают въезжающий в город транспорт, лако-красочное покрытие авто. Специалисты разъяснили, чем обрабатывают автомобили и почему для покрытия раствор безопасен.

«Для обработки используются мотоопрыскиватели со слабым 0,25 % раствором "Арбицида", который не портит краску автомобилей. Препарат предназначен для дезинфекции помещений, в том числе тех, в которых содержались животные, больные ящуром, африканской чумой свиней и другими вирусами», – рассказала начальник ветеринарной станции по городу Свободному и Серышевскому району Татьяна Шадрина.

Рабочие растворы "Арбицида" готовят в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях путем добавления соответствующего количества средства к питьевой или водопроводной воде с температурой 18-25 градусов. Рабочие растворы не портят материалы, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

На контрольно-пропускных пунктах авто обрабатывают в круглосуточном режиме. На трёх КПП в черте города задействованы 15 сотрудников ветстанции.

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#коронавирус #транспорт

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    24 минуты назад

    Чем оправдана такая обработка? Насколько она действительно эффективна от короны?

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