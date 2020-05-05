За сутки в Приамурье зарегистрировали палы в 9 районах и 4 городах

За сутки на территории Приамурья зарегистрировано 19 загораний сухой растительности на общей площади более 400 га. Палы зарегистрированы в Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Бурейском, Ивановском, Октябрьском, Свободненском, Серышевском и Тамбовском районах, в Благовещенске, Белогорске, Прогрессе и Свободном. Все палы были ликвидированы.

В тушении было задействовано 126 человек личного состава и 31 единица техники.

Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 939 загораний сухой растительности на площади 147 195 гектаров, в тушении которых было задействовано 7 579 человек и 1 607 единиц техники.

Крупный пал был зарегистрирован в Свободненском районе в двух километрах западнее села Заган. В тушении были задействованы боевые расчеты пожарно-спасательной части № 5 Свободного и временного пожарного поста, в котором несут дежурство сотрудники специализированной пожарно-спасательной части из Благовещенска. Площадь горения сухостоя составила около 300 гектаров.

Еще один крупный пал был ликвидирован на окраине села Паруновка Серышевского района на площади около 50 гектаров.

4 мая органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами проведено 555 профилактических рейдов, составлено 30 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности.

С начала пожароопасного периода сотрудниками подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России в Приамурье вынесено 282 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 1 029 000 рублей.

Главное управления МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что на территории Амурской области установлен особый противопожарный режим. Введены дополнительные меры по предупреждению возникновения природных пожаров, среди них – запрет на посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора, введено усиленное патрулирование местности, особенно участков вблизи лесных массивов. Кроме этого, ужесточены и меры административного наказания.